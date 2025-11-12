Сибирская продовольственная неделя: деловая программа ответит на вызовы ритейла и HoReCa в эпоху трансформации

На Сибирской продовольственной неделе, для того чтобы прокачать знания о рынке за три дня деловой программы с федеральными и региональными экспертами и практиками. В программе: Форум «Дни ритейла в Сибири», закупочная сессия «Биржа контрактов и корпораций МСП», территория «Кулинары Сибири», дегустационный конкурс «Золотая медаль» и мастер-классы.
Для всех игроков рынка: регулирование, кадры, доставкаВыставочная экспозиция откроет доступ к 200+ поставщикам и производителям продуктов, напитков, ингредиентов, оборудования, упаковки из России, Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси. Среди экспонентов: СибАгро, ГК «Горкунов», Рыбный день, Тара.Ру, ТК «Мультипро», Коtra, Озон банк, коллективные стенды Республик Хакасия и Алтай, Новосибирской и Томской областей и многие другие.
В центре деловой программы – пленарное заседание «От готовой еды до русской кухни. Что ждет торговлю, доставку, кафе и рестораны». Конкуренцию между доставкой и ресторанами, роль агрегаторов, вызовы для продуктового ритейла и необходимость регулирования гибридного рынка обсудят:
Отдельные сессии посвящены требованиям к маркировке, санитарным нормам и изменениям в налоговом законодательстве, которые вступят в силу в 2026 году, а также другим злободневным темам отрасли.
Для ритейла: локальность и прямые закупки
Представители торговых сетей, логистических компаний, производители и поставщики активно регистрируются для посещения экспертной сессии «Локальные продукты на полках: как создать win-win для региона и бизнеса». Участники обсудят, как повысить узнаваемость местных брендов и снизить издержки.
Закупочная сессия «Биржа контактов корпорации МСП. Производители / торговые сети / маркетплейсы» притягивает максимум производителей СФО и ДФО. Они смогут провести прямые переговоры с представителями закупочных подразделений более 30 торговых сетей: X5 Group, МЕТРО Кэш энд Кэрри, Магнит и др.
В рамках выставки состоится дегустационный конкурс «Золотая медаль», призванный продвигать качественные продукты питания и напитки на российский рынок, а также укреплять деловые связи между производителями и торговыми сетями.
Для HoReCa: новые точки роста
На Сибирской продовольственной неделе пройдет главное отраслевое событие для хлебопекарного и кондитерского производства – Территория «Кулинары Сибири». Площадка для участия кондитеров и хлебопекарей в узкоотраслевых мастер-классах, нетворкинга, конкурсах мастерства.
Вам стоит быть здесь!
Посещать Сибирскую продовольственную неделю стало еще удобнее! Создан Telegram-бот для навигации: интерактивная карта, расписание деловой программы, онлайн-трансляции и голосование за лучшие стенды.
Сибирская продовольственная неделя – это эффективный бизнес-инструмент. Регистрируйтесь сегодня на сайте выставки, встречайтесь с коллегами и партнерами 19-21 ноября в МВК «Новосибирск Экспоцентр»!
