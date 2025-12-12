Сибирская строительная неделя-2026: где встречаются профессионалы

Сибирская строительная неделя является самой масштабной выставочной зоной за Уралом, предоставляющей специалистам множество результативных способов для сотрудничества. Это важное преимущество ежегодно привлекает в «Новосибирск Экспоцентр» более 400 компаний-экспонентов и более 20 000 квалифицированных посетителей. В 2026 году мероприятие будет проходить с 10 по 13 февраля.

Среди участников Сибирской строительной недели — известные российские и зарубежные производители и поставщики строительных и отделочных материалов, оборудования, инструментов, инженерных решений и техники из России, Китая, Индии, Беларуси и стран Центральной Азии.

Представить подробную информацию о продукции и услугах заинтересованной аудитории компании могут на деловых мероприятиях: тематических семинарах, где эксперты имеют возможности подчеркнуть достоинства предлагаемых решений и ответить на вопросы вероятных заказчиков.

Лекторий служит платформой для демонстрации новейших технологий и инноваций, цифровых разработок, установления профессиональных и деловых связей, обмена мнениями и опытом. Основными посетителями являются производители стройматериалов и отделочных материалов, разработчики программного обеспечения, а также поставщики цифровых и технических решений. Выставка 2025 года объединила свыше 250 представителей IT-сферы строительной индустрии.

Форум — место встречи профессионалов: интерактивные занятия и практические примеры от известных блогеров и представителей брендов. Это шанс продемонстрировать новые товары и услуги аудитории, состоящей из строителей, отделочников и ремонтных бригад, и моментально увидеть реакцию потенциальных клиентов и получить новые контакты. В прошлом году мероприятие привлекло свыше 1500 специалистов.

KreaCollab – бизнес-конференция для дизайнеров, включающая мастер-классы от ведущих экспертов страны. Архитекторы и дизайнеры презентуют свои работы, привлекая производителей и подрядчиков. Это эффективный способ обращения к целевой аудитории, заинтересованной в информации о доступных на рынке материалах и инновациях. Ранее конференция собрала более 1000 опытных и начинающих дизайнеров.

Ярмарка вакансий для строительных специальностей под названием «ПРОФ-СТАРТ» предоставляет компаниям возможность подтвердить свою репутацию надежного работодателя и сформировать резерв кадров из перспективных молодых специалистов. В ярмарке вакансий 2025 года приняли участие 12 организаций, и было собрано более 400 заявок от соискателей.

Форум «Стратегии ускорения темпов строительства» – масштабное мероприятие, объединяющее деловые события, посвященные самым актуальным вопросам отрасли. Организаторами выступают: Министерство строительства РФ, Правительство Новосибирской области, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Российский Союз строителей, АСОНО.

Основные направления форума:

формирование цен, стройматериалы, кадровый вопрос, стандартизация;

переход на цифровые технологии, градостроительство и комфортная городская среда;

комплексное развитие территорий, развитие инфраструктуры.

Подробнее на сайте Сибирской строительной недели.

