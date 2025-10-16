Рекламодателям

Сибирская строительная неделя-2026: как выставка помогает бизнесу расти и развиваться в нестабильные времена

  • 16/10/2025, 18:46
Сибирская строительная неделя-2026: как выставка помогает бизнесу расти и развиваться в нестабильные времена
Мероприятие соберет более 400 компаний-участниц и 20 тысяч профильных специалистов из России, Китая, Индии, Беларуси и стран Центральной Азии

С 10 по 13 февраля Новосибирский Экспоцентр станет площадкой для Сибирской строительной недели – авторитетной выставки, десятилетиями доказывающей свою эффективность и ежегодно приносящей прибыль участникам. В 2026 году мероприятие соберет более 400 компаний-участниц и 20 тысяч профильных специалистов из России, Китая, Индии, Беларуси и стран Центральной Азии для определения новых векторов развития и установления взаимовыгодных деловых связей.

Несмотря на сокращение рынка жилищного строительства, крупные инвестиции в транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру открывают новые перспективы для производителей оборудования и материалов. Сибирская строительная неделя охватывает все основные сегменты отрасли – от строительных материалов и техники до электрооборудования и дизайна, предоставляя всесторонний обзор рынка даже в сложные периоды. Участники смогут продемонстрировать свои продукты и услуги в 30 тематических разделах, охватывающих все: от инженерных систем до строительной техники и отделочных материалов.

Выставка привлекает посетителей, готовых к закупкам: руководителей высшего звена, топ-менеджеров и экспертов, заинтересованных в новых партнерствах и технологических инновациях. Среди них 22% – владельцы и руководители компаний, 46% – специалисты-управленцы, 32% – инженеры, проектировщики, архитекторы, дизайнеры и специалисты по закупкам. Такая структура посетителей гарантирует высокую вероятность взаимодействия экспонентов с лицами, принимающими ключевые решения.

Выставка является важным инструментом для преодоления рыночных трудностей. В 2025 году Сибирская строительная неделя показала впечатляющие результаты: 73% участников сообщили об увеличении объемов продаж, 84% расширили свою клиентскую базу, а 95% установили перспективные деловые контакты, ставшие основой для будущих выгодных соглашений.

Деловая программа «Сибирской строительной недели» способствует увеличению потока клиентов для участников выставки.

Ключевым событием станет форум «Стратегии ускорения темпов строительства», включающий серию заседаний, конференций и экспертных дискуссий с участием представителей власти и бизнеса, направленных на обсуждение актуальных проблем и перспектив развития строительной индустрии.

Для дизайнеров будет организована бизнес-конференция КРЕАКОЛЛАБ, где будут представлены инновационные проектные и технические разработки, а также проведены мастер-классы для профессионального обмена опытом.

«Форум мастеров» предложит участникам мастер-классы и демонстрации последних новинок в области отделочных и ремонтных работ с привлечением известных блогеров и представителей ведущих отраслевых брендов.

Лекторий станет платформой для поиска инвестиций, презентации инновационных разработок, цифровых решений и установления деловых контактов. В заключительный день работы состоится заседание Клуба BIM-лидеров, посвященное роли технологий в повышении эффективности и адаптации компаний к текущим рыночным условиям, особенно в контексте нехватки квалифицированных специалистов.

Значимым компонентом выставки станет Ярмарка вакансий и профориентации, объединившая в прошлом году 12 работодателей и 400 молодых специалистов, что является практическим способом решения кадровых вопросов и предоставляет реальные преимущества экспонентам.

Производителям и поставщикам предлагается уже сейчас зарезервировать участие в Международной выставке «Сибирская строительная неделя-2026», чтобы совместно формировать будущее строительной отрасли в Сибири и осваивать новые рынки сбыта.

Регистрация открыта на сайте выставки.

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
