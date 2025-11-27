Сибирская строительная неделя пройдет в Новосибирске

Сибирская строительная неделя, зарекомендовавшая себя как авторитетная платформа для взаимодействия профессионалов строительной индустрии, пройдет с 10 по 13 февраля в новосибирском Экспоцентре. Ожидается участие более 400 компаний из России, Китая, Индии, Беларуси и стран Средней Азии. Более 20 000 специалистов посетят мероприятие для установления взаимовыгодных партнерских связей и обсуждения актуальных вопросов развития отрасли с экспертами и представителями власти.

В числе участников выставки – ведущие российские и иностранные производители, а также поставщики строительных и отделочных материалов, оборудования, инструментов, инженерных систем и строительной техники. Одним из ключевых преимуществ Сибирской строительной недели является наличие 24 тематических разделов, охватывающих все этапы строительства: от проектирования до финальной отделки. Это позволяет участникам и посетителям получить всестороннее представление о последних новинках и разработках.

Сибирская строительная неделя — 2025 продемонстрировала высокую эффективность: 73% участников отметили увеличение объемов продаж, 84% – нашли новых клиентов и заключили предварительные договоренности о долгосрочном сотрудничестве, а 92% признали выставку результативной для своего бизнеса. В связи с этим, 77% компаний-участниц ежегодно участвуют в мероприятии, представляя свои новые продукты и решения.

Дополнительный интерес к выставке привлекает насыщенная деловая программа, включающая форум Стратегии ускорения темпов строительства, конференции и круглые столы с участием представителей власти и бизнеса, посвященные ключевым вопросам и вызовам строительной индустрии. Среди организаторов форума – министерство строительства и ЖКХ РФ, Правительство Новосибирской области, НОСТРОЙ, НОПРИЗ, Российский Союз строителей, АСОНО.

Ключевые треки этого года:

ценообразование, строительные материалы, кадры, техническое регулирование;

цифровизация, градостроительство и комфортная среда;

КРТ, инфраструктурное развитие.

В рамках выставки будут организованы специализированные площадки, такие как KreaCollab – конференция для дизайнеров, Форум мастеров с мастер-классами и презентациями новинок, лекторий для презентаций строительных материалов и технических решений, а также ярмарка вакансий «ПРОФ-СТАРТ».

Высокий уровень деловой программы и обширная выставочная экспозиция привлекают к мероприятию ключевых лиц и специалистов отрасли: собственников и руководителей компаний (22%), управленцев (46%), а также инженеров, проектировщиков, архитекторов, дизайнеров и специалистов по закупкам (32%).

Для участия в выставке или ее посещения необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

Возрастное ограничение 18+