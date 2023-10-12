Сибирский курорт Сбера «Манжерок» теперь можно посетить за бонусы СберСпасибо

С 5 октября за бонусы СберСпасибо доступно проживание, в том числе при онлайн-бронировании номеров. Кроме того, бонусами можно рассчитаться в ресторане «Горный», который находится на территории курорта.

Во время отдыха в Манжероке бонусы СберСпасибо можно не только потратить, но и накопить. Владельцы обычных карт банка при оплате услуг курорта получат повышенный кэшбэк 5%, клиенты СберПремьера – на 10%, а СберПервого – на 15%.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк»: