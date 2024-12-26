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Сибирский Сбербанк: рекорды и вызовы 2024 года

  • 26/12/2024, 12:16
Сибирский Сбербанк: рекорды и вызовы 2024 года
Основное влияние на банковскую политику в уходящем году оказывали ключевая ставка и рост активности со стороны мошенников

Итоги года

Ключевой результат 2024 года — активный прирост новых вкладчиков. Об этом председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев рассказал на итоговой пресс-конференции.

— В Сибири в 2024 году счета в Сбербанке впервые открыли более 200 тысяч вкладчиков. Максимальная доходность по вкладным операциям для физлиц сейчас составляет 22,5-23%. Одни из самых лучших условий традиционно получают наши зарплатные клиенты и подписчики «СберПрайм», — подчеркнул Солнцев.

Важное место занимает у сибиряков и ипотечное кредитование. Выдачи по «Семейной ипотеке» возобновились с 16 декабря.

— Льготную «Семейную ипотеку» в Сбере можно получить по ставке от 6%, первоначальный взнос ― чуть больше 20%. Уровень одобрения ипотечных кредитов также сопоставим с прошлым годом. Здесь мы не видим никакого ухудшения, — констатировал банкир.

В сегменте кредитования юрлиц Сбер в 2024 году приближается к очередному рекорду. Портфель банка в регионах Сибири составил около 900 млрд рублей, из них 200 млрд приходятся на финансирование строительства жилой недвижимости.

Банк активно участвует в программах развития регионов. В частности, в Новосибирске с помощью финансирования Сбера обновлен парк общественного транспорта, подписаны договоры о приобретении новых поездов для метрополитена.

2024-й также стал годом роста интереса к банку со стороны малого бизнеса. За этот период в Сбере открыли расчетные счета 13,7 тысячи предпринимателей.

— Сибирь является одним из регионов России, где в Сбербанке открывается все больше и больше расчетных счетов компаний малого бизнеса, ИП и самозанятых. В этом году мы доработали наши отраслевые решения для данной категории клиентов, запустили модуль «Тендеры» для предпринимателей и представителей малого бизнеса, — рассказал банкир.

В целом, отметил Дмитрий Солнцев, у бизнеса, как и у частных клиентов, в 2024 году превалировала сберегательная модель поведения.

— При такой высокой ключевой ставке, которую мы наблюдаем в последние месяцы, нет бурного прироста кредитования. Но это не означает, что партнеры отказались от запланированных проектов. Мы обсуждаем выход на проекты в 2025 году, когда ставка будет чуть ниже, а условия кредитования более комфортными. Кроме того, за время ожидания средств на счетах компаний становится больше, то есть у них есть возможность через 6-9 месяцев начать реализацию проекта за счет собственных ресурсов, — констатировал Солнцев.

Также, по его словам, Сбер сегодня предлагает большое количество нефинансовых сервисов, прежде всего связанных с цифровой трансформацией и кибербезопасностью:

— Наши компании реализуют программы повышения финансовой грамотности для частных клиентов. Bi.Zone предоставляет возможность защиты для корпоративных клиентов от DDoS-атак. «СберАналитика» дает уникальную информацию по бизнесу клиента. «СберЗдоровье» помогает корпоративным и частным клиентам по подписке пользоваться услугами врачей. Ежедневно в клинику по всей стране обращаются десятки тысяч россиян, чтобы получить консультацию у передовых врачей. «СберУниверситет» является локомотивом для получения новых знаний.

Сбер активно поддерживает социальные проекты – например, при поддержке банка продолжает работать выставка Государственного Эрмитажа «Парадный выезд императорского двора» (6+) в Новосибирском государственном художественном музее. Все желающие могут посетить ее до 25 января.

Риск года

К вызовам 2024 года Дмитрий Солнцев относит активизацию мошенников, что особенно ярко проявилось в декабре.

Телефонные мошенники активизировались перед Новым годом ― они убеждают россиян совершать противоправные действия. За последнюю неделю в стране произошли массовые поджоги административных и социально значимых объектов, а также офисов банков.

― По нашим данным, в России на 30% возросло количество подобных нападений под воздействием методов социальной инженерии. Это, к сожалению, коснулось и сибирских регионов, ― отметил банкир. ― Я призываю всех быть максимально бдительными и не вступать в разговоры с телефонными мошенниками. Не предоставляйте никому свои персональные данные, проверяйте информацию и — что очень важно — будьте внимательны к поведению близких людей, которые могут попасть под влияние преступников. Обязательно обращайтесь в отделы полиции, звоните на горячие линии поддержки кредитных организаций, сообщайте родственникам о происходящем. Не стесняйтесь просить о помощи!

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Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк

Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Данил Павлов

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер ипотека банки


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