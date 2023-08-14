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Сибирякам ещё 5 дней выдают кредиты под 4,9 %

  • 14/08/2023, 09:00

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Потребительский кредит по ставке 4,9% годовых можно получить на любые цели, оформив заявку до 18 августа

Сибирякам ещё 5 дней выдают кредиты под 4,9 %Несмотря на рост ключевой ставки, Банк «Левобережный» удерживает низкий процент по кредиту, чтобы вы могли реализовать мечту или решить срочные незапланированные финансовые вопросы.

Кредит «На любые цели» под 4,9 % годовых выдают на срок от 6 месяцев до 5 лет. Сумма — от 5 тысяч до 2 млн рублей. Возрастное ограничение — от 20 до 72 лет (на момент окончания кредитного договора). Возможно досрочное погашение без комиссии.

Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе.

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать также по ставке 4,9 % годовых. Рефинансирование позволит уменьшить ежемесячные платежи до комфортного для вас уровня.

Сибирякам ещё 5 дней выдают кредиты под 4,9 %

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом — на сайте Банка «Левобережный», в BL-Online (16+) или по телефону 8-800-3333-555. Также можно подать заявку в любом офисе банка. Заявка рассматривается в течение часа после предоставления документов.

Срок акции с 13.02.2023 по 18.08.2023. Срок кредитования — 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Ставка — 4,9 % годовых при условии подключения дополнительной услуги «Предоставление финансовой защиты жизни и здоровья» согласно тарифам банка. Ставка без подключения дополнительной услуги — от 17,5 % до 25,5 % годовых, зависит от суммы кредита и категории заемщика. Страховые компании: САО «ВСК», ООО РСО «ЕВРОИНС», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

Реклама. Рекламодатель Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343

Фото: ru.freepik.com — drobotdean 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : потребительский кредит кредит для физлиц Банк Левобережный


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