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Сибирякам предлагают кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату

  • 04/09/2024, 09:00
Многие банки предлагают получать дополнительный доход. Рассказываем про привлекательные условия, которые предлагает Банк «Левобережный».

Сибирякам предлагают кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплатуСибиряки могут оформить дебетовые карты с большим кешбэком, когда покупка одна, а кешбэк двойной: рублями до 60 000 в год и милями без ограничений.

Если пользоваться дебетовой картой Банка «Левобережный, то «Кешбэк по-сибирски» дают на всё самое важное: за проезд в общественном транспорте — 10 %; услуги ЖКХ и АЗС — 5 %; покупки в аптеках, супермаркетах, интернет-магазинах, магазинах одежды и обуви — 5 %; за все остальные покупки — 1 %. Все популярные категории зафиксированы и доступны всегда — нет необходимости выбирать их каждый месяц.

А если объединиться с родными или друзьями, можно получать кешбэк всем за совершенные покупки в течении месяца: траты за покупки суммируются, а кешбэк выплачивается каждому! Например, один потратил в августе 10 000 рублей, второй — 25 000 рублей, а третий — 15 000 рублей. Общие расходы составят 50 000 рублей, поэтому все получат повышенный кешбэк.

Но и это ещё не всё! Дополнительно +1 % кешбэка можно получить при поддержании неснижаемого остатка на карте от 40 000 рублей.

Ежемесячно по программе лояльности можно получать до 5 000 рублями и 0,5 % баллами для путешествий OneTwoTrip. Баллы для путешествий понадобятся для расчетов за ж/д и авиабилеты, за проезд в междугородних автобусах, за номера в гостиницах, отелях и аренду авто.

Недавно Банк «Левобережный» запустил новую программу лояльности. Сервис «13 зарплата» позволяет 1 раз в год получать кешбэк до 42 000 рублей. Ежемесячно банк начисляет от 5% за любые покупки. Накопленная в конце года сумма может быть использована в качестве компенсации за оплату образования, лечения, покупку или ремонт авто, стоматологию, ремонт в квартире или путешествие.

Дебетовая карта выпускается бесплатно. Обслуживание 0 рублей при совершении покупок от 10 000 рублей в месяц или остатке на карте от 20 000 рублей, в других случаях абонентская плата составит 99 рублей в месяц. Выпуск премиальной карты будет стоить 5 000 рублей. Ежемесячное обслуживание — 0 рублей, если хранить на карте от 150 000 рублей или тратить от 75 000 рублей.

Если вы уже оценили возможности карты Банка «Левобережный» с двойным кешбэком — советуйте её друзьям и дополнительно получайте до 4 000 рублей ежемесячно за их финансовую активность. Банк «Левобережный» помогает заработать каждому: ваши друзья или подписчики в социальных сетях смогут пользоваться картой с большим кешбэком или получать «13 зарплату», а вы — дополнительно к этому будете ежемесячно зарабатывать до 4 000 рублей за их активность. Вам и друзьям достаточно совершать привычные покупки до 20 000 рублей в месяц по карте и подключить уведомления за 79 рубля в месяц. Пригласить друга просто: скопируйте промокод из раздела в личном кабинете мобильного приложения и отправьте его в мессенджере или поделитесь в соцсетях. Условия акции не ограничивают возможность распространения своего промокода: чаты соседей или объявление на рекламной доске — любые удобные для вас каналы.

Вот такая сибирская щедрость! Заказать карту можно на сайте Банка «Левобережный» или оформить самостоятельно в BL-Online. А если у вас остались вопросы — на них с удовольствием ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

Дебетовая карта с пакетом услуг «Основа». Кешбэк рублями — до 5 000 ₽ в мес.: по выделенным категориям max — 2000 ₽ при совершении операций в ТСП от 10 000 ₽, по прочим категориям — от 50 001 ₽ в мес. Категории — в программе лояльности на www.nskbl.ru. Кешбэк милями 0,5 % от суммы операций в ТСП. Под милями понимаются баллы программы лояльности OneTwoTrip Travel. Бесплатное обслуживание карты при выполнении одного из условий: операции в ТСП по карте от 10 000 ₽; min ежедневный остаток по счету за прошедший мес. 20 000 ₽; зачисление зарплаты, пенсии, стипендии и иных соц. выплат; min ежедневный остаток по вкладам совокупно в мес. 20 000 ₽ — или ежемесячная абонплата 99 ₽. Для получения кешбэка подключение сервиса уведомлений по карте обязательно — 79 ₽/мес.

Программа лояльности «13 зарплата» позволяет получать кешбэк 1 раз в год от 12 000 до 42 000 ₽. Ежемесячно банк начисляет от 5% за любые покупки. Накопленная в конце года сумма может быть использована в качестве компенсации за оплату образования, лечения, покупку или ремонт авто, стоматологию, ремонт в квартире или путешествие. Ежемесячное начисление бонусных рублей производится при соблюдении условий: ежемесячные транзакции в ТСП от 20 000 ₽ от 10 шт. не менее чем в 3 разных категориях; ежемесячный мин. остаток на текущем счете от 10 000 ₽.

Участие в реферальной программе «Пригласи друга» доступно физическим лицам с дебетовой картой Банка «Левобережный». Получите  промокод в BL-Online и передайте его знакомым. Ежемесячные выплаты составят от 100 до 4000 ₽ в зависимости от количества активных дебетовых карт, оформленных по промокоду. Выплата увеличивается от количества привлечённых клиентов. Промокод можно указать при заказе дебетовой карты на nskbl.ru или в офисе банка, будет учитываться только для новых клиентов, не имеющих дебетовые карты или закрытые более 180 дней назад. Всем участникам программы необходимо совершать ежемесячные покупки на сумму от 20 000 ₽, подключить «Уведомления об операциях по карте» по тарифам «Стандарт» или «Максимум» и не иметь задолженности по кредитным продуктам банка.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право вносить изменения и/или дополнения в одностороннем порядке, путем размещения информации на www.nskbl.ru

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Реклама. Рекламодатель: Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 102 54 000 000 10. Адрес: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48

Фото: Банк «Левобережный»

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кэшбэк Банк Левобережный


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