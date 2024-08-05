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Сибиряки могут удвоить свои проценты по вкладам за полгода

  • 05/08/2024, 09:00
Уровень инфляции продолжает расти. По данным Росстата, инфляция выросла с начала года с 4,91% до 4,99%.

Сибиряки могут удвоить свои проценты по вкладам за полгодаЦентральным банком России прогнозируется рост инфляции на 2024 год до 6,5-7%.

Чтобы помочь людям уберечь деньги от инфляции банки предлагают открыть вклады под высокий процент.

Например, у Банка «Левобережный» запущен вклад «Лето 24». Он является одним из самых выгодных в банке. Процентная ставка — до 19 % годовых. Минимальная сумма — 100 000 рублей, максимальная — не ограничена. Срок — 6 месяцев. За полгода можно преумножить накопления более чем на 9 300 рублей.

Помимо привлекательной ставки, «Левобережный» использовал нестандартный ход — запустил акцию «Двойной процент». Принять участие может каждый, кто уже имеет или собирается оформить один из трёх вкладов — «Лето 24», «Капиталъ» или «Спутник» со страховым продуктом «Защита максимум».

По итогам проведённого розыгрыша с помощью генератора случайных чисел, в первую неделю ноября будет определено не менее 5 победителей, каждый из которых дополнительно к сумме процентов по вкладу получит на счёт равнозначную сумму.

Увеличить свои шансы на победу можно, оформив несколько вкладов и страховок. Если приобрести страховой пакет «Премиум» — шансы возрастут ещё вдвое, а по пакету «Премиум+» — втрое.

Чтобы стать участником, достаточно прийти в ближайший офис банка и оформить вклад и страховку «Защита максимум» или только страховку к действующему вкладу.

Успейте принять участие в акции до 30 сентября 2024 года. С полными условиями можно ознакомиться на сайте. Открыть вклад — в любом офисе банка. Рассчитать свою выгоду и подать заявку на консультацию — на сайте. Если у вас остались вопросы — специалисты банка с удовольствием ответят по круглосуточному бесплатному номеру 8-800-3333-555.

Физические лица с одним или несколькими открытыми вкладами «Лето 24», «Капиталъ», «Спутник» или «Спутник 20», а также оформившие в банке страховой полис «Защита максимум» до 30.09.2024 г. от АО «Д2 Страхование» ИНН 5407197984, становятся участниками акции «Двойной процент». Если на момент подведения итогов участник имеет несколько вкладов и несколько страховых продуктов, то к участию в акции принимается количество вкладов, соответствующее количеству оформленных страховых продуктов. Победители определяются с помощью генератора случайных чисел в срок до 08.11.2024 г. Выплата призов в размере до 50 000 ₽ осуществляется в ближайшую дату выплаты процентов по договору вклада с даты определения победителей, но не ранее 6 календарных месяцев со дня открытия вклада. Максимальное количество победителей — не более 5. Не является публичным конкурсом или лотереей. Подробные условия акции на сайте nskbl.ru.

Минимальная сумма вклада «Лето 24» — 100 000 ₽, максимальная сумма не ограничена. Срок — 180 дней. Процентная ставка по вкладу определяется в момент открытия вклада и зависит от значения расчетного коэффициента: отношение суммы вклада к разнице между макс. остатком на всех вкладах клиента за последние 30 дней и текущим остатком на всех вкладах клиента на момент оформления вклада. Коэфф. от 0,0001 до 1,0499 — ставка базовая 15% годовых; коэфф. от 1,0500 до 1,999 — ставка средняя 17% годовых; свыше 2,000 — ставка повышенная 19% годовых. Также повышенная ставка по вкладу устанавливается если разница между максимальным и текущим остатком равна нулю или меньше нуля. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов по истечении срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. 

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Реклама. Рекламодатель: Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492

Фото: istockphoto.com/Автор: skynesher

 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : вклады Банк Левобережный


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