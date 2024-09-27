Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд

С начала 2023 года сумма накоплений жителей сибирских регионов выросла почти на 50%.

При этом в отдельных регионах округа темпы роста существенно превышают средние показатели. Так, в Хакасии объемы накоплений выросли более чем на 65% с начала прошлого года. В Томской и Новосибирской областях этот показатель приблизился к 55%.

Выше среднего растут объемы накоплений, согласно данным Сбера, Омской области и Алтайском крае. В Красноярском крае, Кузбассе и Тыве уровень накоплений вырос более чем на треть.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера: