Сибиряки положили на вклады в Сбере 686 млрд рублей за первую половину 2024 года

Свыше 686 млрд рублей доверили Сберу сибиряки в первой половине 2024 года, разместив средства на вкладах и сберегательных счетах.
По 21% от этой суммы приходится на Новосибирскую область и Красноярский край. Замыкает первую тройку Кемеровская область с долей в 19%. Еще около трети общей доли за Алтайским краем (14%), Омской (12%) и Томской (7%) областями.
Наиболее популярным вкладом в Сбере в первом полугодии – 2024 остается «Лучший%». В число наиболее популярных также входят «СберВклад», «Накопительный счет» и «Ежедневный %».
Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:
«В Сбере действуют различные программы вкладов и накопительных счетов, позволяющих подобрать оптимальный вариант для любого нашего клиента. Выгодные условия по вкладам сегодня позволяют не только сберегать, но и преумножать размещенные средства».
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Фото: ru.freepik.com /Автор: freepik
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