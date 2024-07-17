Сибиряки положили на вклады в Сбере 686 млрд рублей за первую половину 2024 года

Свыше 686 млрд рублей доверили Сберу сибиряки в первой половине 2024 года, разместив средства на вкладах и сберегательных счетах.

По 21% от этой суммы приходится на Новосибирскую область и Красноярский край. Замыкает первую тройку Кемеровская область с долей в 19%. Еще около трети общей доли за Алтайским краем (14%), Омской (12%) и Томской (7%) областями.

Наиболее популярным вкладом в Сбере в первом полугодии – 2024 остается «Лучший%». В число наиболее популярных также входят «СберВклад», «Накопительный счет» и «Ежедневный %».

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера: