Сибиряки стали чаще путешествовать с помощью кредитной СберКарты

Жители регионов Сибири всё чаще оплачивают гостиничные номера, авиабилеты, топливо для самостоятельных путешествий на автомобиле с помощью кредитной СберКарты. Она позволяет не упускать выгодные предложения – горящие туры, распродажи авиабилетов, пользуясь деньгами банка без процентов до 120 дней.

В этом году в регионах Сибирского банка оборот по кредитной карте вырос на 25%. При помощи кредитки в Новосибирской области чаще покупают билеты на самолеты и наземный транспорт, Омской – рассчитываются в ресторанах, а в Алтайском крае и Республике Алтай бронируют гостиницы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим сибиряков за доверие к нашим решениям. Кредитная СберКарта помогает не откладывать покупки, пользоваться выгодными предложениями товаров и услуг на рынке. И при этом не прибегать к уменьшению объемов накоплений, сохраняя деньги на вкладах и накопительных счетах».

Кредитная СберКарта обслуживается и выпускается бесплатно. Имеет беспроцентный период на все покупки до 120 дней. Полная стоимость кредита составляет 48,816% — 58,212% годовых. Процентная ставка в категории «Здоровье» — 9,8%.

