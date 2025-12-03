Сибиряки стали чаще путешествовать с помощью кредитной СберКарты

Жители регионов Сибири всё чаще оплачивают гостиничные номера, авиабилеты, топливо для самостоятельных путешествий на автомобиле с помощью кредитной СберКарты. Она позволяет не упускать выгодные предложения – горящие туры, распродажи авиабилетов, пользуясь деньгами банка без процентов до 120 дней.
В этом году в регионах Сибирского банка оборот по кредитной карте вырос на 25%. При помощи кредитки в Новосибирской области чаще покупают билеты на самолеты и наземный транспорт, Омской – рассчитываются в ресторанах, а в Алтайском крае и Республике Алтай бронируют гостиницы.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Мы благодарим сибиряков за доверие к нашим решениям. Кредитная СберКарта помогает не откладывать покупки, пользоваться выгодными предложениями товаров и услуг на рынке. И при этом не прибегать к уменьшению объемов накоплений, сохраняя деньги на вкладах и накопительных счетах».
Кредитная СберКарта обслуживается и выпускается бесплатно. Имеет беспроцентный период на все покупки до 120 дней. Полная стоимость кредита составляет 48,816% — 58,212% годовых. Процентная ставка в категории «Здоровье» — 9,8%.
