Сибиряки стали вдвое чаще оформлять СберКарты с доставкой

Доставку около 70 тысяч банковских карт и платежных стикеров заказали жители регионов Сибирского банка Сбера с начала 2025 года. Это в 2,3 раза больше чем за аналогичный период прошлого года.

В отдельных регионах темпы роста популярности сервиса достигают 9 (Хакасия) — 11 раз (Тыва). Также выше среднего темп роста отмечен в Алтайском крае, Республике Алтай и Кузбассе.

Активнее других сервисом пользуются жители Красноярского края, Новосибирской и Омской областей, на долю которых приходится 60% всех доставок.

Для доставки доступны как обычные СберКарты, так и детские. А также — кредитные карты, карты с индивидуальным дизайном и платежные стикеры. Чтобы воспользоваться доставкой при оформлении или перевыпуске карты на сайте или в приложении СберБанк Онлайн необходимо выбрать опцию — «Курьером» — а затем удобный способ доставки: по клику (когда будет удобно, вызовите курьера по клику), по слоту (выберите удобный день и время доставки, представитель банка приедет в выбранный слот).

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера: