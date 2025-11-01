Сила духа и патриотизм: ГК «Расцветай» организовала серию праздничных концертов ко Дню народного единства

Первое праздничное событие состоялось в квартале «На Игарской». Вечером 30 октября двор наполнился не просто музыкой, а теплой, дружественной атмосферой. Главным подарком для гостей стал праздничный концерт. В числе исполнителей были артисты центра патриотической песни «Расцветай, страна родная!». Их песни — не просто выступление, а живой, искренний рассказ о силе духа русского народа и патриотизме. Атмосфера была настолько душевной, что гости не просто слушали, а поддерживали артистов, подпевая знакомым песням. В эти минуты по-настоящему чувствовалось, что такое единство: когда разные люди становятся близкими.

Маленьких жителей квартала тоже ждал особенный сюрприз. Главной гостьей праздника стала любимая героиня всех ребятишек — озорная Маша из знаменитого мультфильма. Она подняла всем настроение веселыми песнями и зажигательными танцами. И вот уже дети и родители, взявшись за руки, водят хороводы, а потом все вместе пускаются в пляс, исполняя танцы народов мира.

— День народного единства — это праздник, который напоминает нам о силе духа, взаимопомощи и сплоченности. Мы хотели не просто организовать концерт, а создать по-настоящему теплую, семейную атмосферу. Искреннее исполнение песен артистами центра патриотической песни «Расцветай, страна родная!» стало очень трогательным и сильным моментом праздника, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Теплые отклики жителей квартала «На Игарской» — лучшее подтверждение, что праздник удался.

— Хочу от всей души поблагодарить ГК «Расцветай» за невероятно душевный и важный праздник, — рассказала Анна, новосел квартала «На Игарской». — Мы с семьей были на мероприятии в нашем квартале и получили массу положительных эмоций. Это не был просто концерт для «галочки». Каждая прозвучавшая песня — искренняя, живая история, пропущенная через сердце. Слушая исполнителей, понимаешь, насколько силен и талантлив наш народ, — ГК «Расцветай» подарила нам позитивный заряд и, без преувеличения, открыла новые имена, — поддерживает Дмитрий. — Спасибо за этот подарок, за возможность стать частью большого и важного дела. Такие мероприятия не просто развлекают, они укрепляют дух, заставляют гордиться своей страной и ее героями.

Таким образом, первый концерт в квартале «На Игарской» задал прекрасный тон всей праздничной неделе. Эстафета тепла и единства теперь переходит к другим кварталам ГК «Расцветай», где жителей также ждут душевные встречи, знакомые мелодии и та особая, семейная атмосфера. С 1 по 5 ноября праздничные концерты пройдут на площадках «Расцветай на Гоголя», «Расцветай на Зорге», «Расцветай на Красном» и в квартале «Цветной бульвар».

