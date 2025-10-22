Силовики задержали поджигателя деревянного барака ​​​​​​​в Новосибирске

ГУ МВД России по Новосибирской области сообщило о задержании подозреваемого в поджоге барака в Ленинском районе Новосибирска.

По информации ведомства, мужчину поймали 21 октября в Томске. Там он скрывался от следствия. Новосибирские оперативники выяснили его личность. Задержание прошло при поддержке томских полицейских.

Подозреваемый — 42-летний житель Новосибирска с судимостью. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения.

Пожар вспыхнул в ночь на 18 октября. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, выяснилось, что огонь начался на втором этаже.

В результате происшествия погибли три человека. На следующее утро стало известно о четвертой жертве. Количество пострадавших также менялось: прокуратура сообщала о четырех пострадавших, а полиция предварительно указывала на семерых.

В пресс-службе Минздрава Новосибирской области сообщили о госпитализации троих пострадавших.

По факту убийства двух и более лиц возбуждено уголовное дело. 20 октября стало известно, что полиция разыскивает поджигателя барака в Ленинском районе Новосибирска.

