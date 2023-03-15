Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в «Русское лото»

Слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл 1 млрд руб. в лотерее «Русское лото», передает РИА Новости.

По данным источника издания, мужчина стал победителем новогоднего, 1473-го тиража «Русского лото». По его словам, первые несколько дней он и его жена не могли поверить в случившееся, а после изучали информацию о порядке оформления выигрыша.

В соответствии с законом РФ, после вычета налога на выигрыш победитель получит 850 млн 100 тыс. руб. в течение 180 календарных дней с даты предоставления лотерейного билета.

— Мы намеренно выжидали, чтобы шумиха вокруг розыгрыша спала. Решили лично приехать в лотерейный центр «Столото», все окончательно разузнать, предоставить оригинал билета и подать документы на оформление. Даже сейчас нам не верится, что это не сон, а реальность, — рассказал победитель лотереи.

Земсков назвал миллиард баснословной суммой и отметил, что привык считать себя простым человеком, который добивается всего своим трудом.

— Не мог представить, что вмиг стану миллиардером, тем более — что выиграю в лотерею, — добавил счастливый победитель.

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Фото: pixabay.com — Olga1205