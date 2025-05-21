Современный уровень комфорта: квартиры с ремонтом в готовых домах в Калининском районе

Жемчужина района — микрорайон Родники: с широкими улицами, современной архитектурой, развитой социальной инфраструктурой и обилием возможностей для комфортной жизни семей. Рядом с Родниками реализуют свои проекты несколько ведущих застройщиков, что дает району блестящие перспективы по реновации территорий и развитию новых, современных локаций.

— Новосибирцы ценят Калининский за богатую инфраструктуру для решения повседневных задач, развития детей, шоппинга и отдыха, — рассказывают в ГК «Расцветай». — Привлекательна удобная логистика, например, от «Квартала на Игарской» чуть более километра до крупных торговых центров и полтора километра до Красного проспекта.

«Квартал на Игарской» — один из самых масштабных проектов в этой локации. Он располагается на площади 18 га. Здесь реализуются две технологии строительства: панельное и монолитное домостроение. Все необходимое в пяти-десяти минутах пешком: четыре школы, три детских сада, магазины, пункты выдачи заказов, остановка общественного транспорта. Одно из преимуществ «Квартала на Игарской» — уютное и безопасное пространство с зонами для активного и спокойного отдыха. Концепция «двор-парк» позволит жильцам больше времени проводить со своими родными и близкими. Гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет, не покидая пределы собственного двора. Здесь предусмотрены футбольные и баскетбольные площадки, песочницы, беседки, места для творчества.

Для жителей «Квартала на Игарской» кроме внутренней инфраструктуры микрорайона доступны все основные социальные и коммерческие объекты Родников: рядом — ТРЦ «Атлас», ТРК «Голден Парк», гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», рынок «Фудсиб», детские сады, школы, кинотеатр, одна из крупнейших городских поликлиник, спортивные объекты. В Родниках есть бассейны, каток, зал фехтования и борьбы, фитнес-клубы.

Покупка квартиры в этом районе — неплохое вложение. Стоимость квадратных метров в Калининском районе растет — по данным ЦИАН, за прошлый год рост стоимости жилья в этой локации составил 18%, что превышает показатели инфляции.

— Важно, что квартиру в «Квартале на Игарской» можно купить в уже сданном доме и с ремонтом, — отмечают в пресс-службе застройщика. — Это дает возможность не ждать сдачи дома и быстро переехать.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул.Игарская,18/2

гкрасцветай.рф

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