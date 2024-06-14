Спасатели вытащили из погреба алабая в Новосибирске

Собаку породы алабай вытащили из погреба спасатели Новосибирска.
По словам спасателей МАСС, 95-килограммовый пес провалился в открытый погреб случайно.
— Хозяева пробовали самостоятельно поднять своего верного друга, но им это не удавалось, — говорится в сообщении ведомства.
Спасатели использовали специальную косынку, чтобы поднять пострадавшего на поверхность без риска травмирования и боли.
Радости четвероногого друга не было предела, когда он наконец избавился от оков узкого пространства.
— Аллилуйя, — воскликнула хозяйка алабая.
Ранее редакция сообщала о том, что 72-летний рыбак три дня прожил на острове в Новосибирске с сердечным приступом.
Источник фото: Спасатели МАСС, автор: пресс-служба.
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