Специальное предложение по семейной ипотеке в квартале в 15-ти минутах езды от метро*

Квартал «Цветной бульвар» ГК «Расцветай» пользуется большой популярностью у семей с детьми. В шаговой доступности — пять детских садов, семь школ, две школы искусств. Квартал «Цветной бульвар» расположен в окружении зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. В пешей доступности от дома находятся несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

У квартала удобный выезд на главные магистрали левобережья — ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Петухова. В пешей доступности — остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разные направления Новосибирска ходит 12 маршрутов общественного транспорта.

Застройщик: ООО СЗ «Вербена». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми при ставке 4,5% годовых доступна в рамках программ банков- партнеров: ПАО Сбербанк (Лицензия ЦБ РФ №1481) Банк АО Альфабанк. (Лицензия ЦБ РФ №1326), банк ВТБ (ПАО) (лицензия ЦБ РФ №1000): «ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении строящегося жилья у юридического лица по дду или готового жилья у застройщика на срок 360 месяцев и первоначальном взносе 20.01% от стоимости кредитуемого жилого помещения, ставка 4,5% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми, полная стоимость кредита рассчитывается от 4,819 % до 17,811% годовых. Максимальный размер кредита до 6 000 000 рублей. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Предложение ограничено наличием остатка непроданных квартир. Срок действия программы до 30.04.25 года.

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