Рекламодателям

Спрос на «умные» датчики растет: оператор Т2 рассказал о востребованности M2M-решений

  • 17/12/2025, 10:25
Спрос на «умные» датчики растет: оператор Т2 рассказал о востребованности M2M-решений
По прогнозам оператора, в 2025 году рост составит 48% — в том числе за счет автоматизации передачи данных в энергетике, логистике, городском транспорте и на промышленных объектах

В России выросла востребованность M2M-решений в сфере энергетики. По данным мобильного оператора Т2, в сравнении с прошлым годом количество SIM-карт в этом сегменте выросло на 45%. При этом более 40% новых устройств используют в датчиках расхода электроэнергии в домах.

Повышенный спрос на «умные» устройства у энергетических компаний изменил структуру рынка. По количеству SIM-карт в корпоративном сегменте Т2 на первое место в России вышел энергетический сектор (в этом году доля в продажах составила 42%). На второе место – мониторинг транспорта (доля в продажах 10%). На третьем месте остались охранные сигнализации (доля в продажах 6%). Также SIM-карты M2M стали чаще использовать в сельском хозяйстве, в частности появились «умные» колонки для подачи воды.

Отмечается, что SIM-карты стали реже приобретать для платежных терминалов самообслуживания, что связано с введением новых требований об использовании биометрии.

M2M (machine-to-machine) — технология обмена данными между устройствами без участия человека. Ее активно используют энергетические компании, службы безопасности, логистический бизнес, предприятия ЖКХ. Клиенты Т2, использующие M2M-решения, могут контролировать подключенное оборудование через единую платформу.

«Сибирский бизнес активно внедряет M2M-технологии — мы видим это по росту спроса на подключение устройств к нашей сети, — отмечает Светлана Мороз, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Т2. – К началу 2026 года мы планируем перевести наших клиентов на новую улучшенную платформу, которая позволит еще эффективнее управлять сотнями SIM-карт из одного окна, контролировать расходы и оперативно реагировать на любые события. Особенно это актуально для энергетиков и логистических компаний, у которых оборудование распределено по всему региону».

Сегмент M2M демонстрирует устойчивый рост: абонентская база M2M SIM-карт Т2 среди бизнес-клиентов по итогам 2024 года увеличилась на 33%. По прогнозам оператора, в 2025 году рост составит 48% — в том числе за счет автоматизации передачи данных в энергетике, логистике, городском транспорте и на промышленных объектах.

Кстати, Т2 активно использует собственные M2M-решения на своем оборудовании. На базовых станциях оператор установил датчики, отслеживающие потребление электроэнергии и нагрузку на системы электропитания. Это позволяет избегать неисправностей и обеспечивать клиентов бесперебойной связью.

Erid:F7NfYUJCUneTTxxv5GmH

Реклама. Рекламодатель: ООО «Т2 Мобайл»

Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Анна Тыщенко

1 253

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : ИТ Tele2


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Маркетплейсы ужесточили условия возврата новогодних товаров для новосибирцев
17/12/25 12:00
Бизнес Общество
На дефицит газа пожаловались Владимиру Путину новосибирцы
17/12/25 11:00
Власть Общество
Антон Рехтин: 2025 год отработали на твердую четверку
17/12/25 10:43
Бизнес Недвижимость
Спрос на «умные» датчики растет: оператор Т2 рассказал о востребованности M2M-решений
17/12/25 10:25
Бизнес
«Дело стало знаковым»: Верховный суд занял сторону покупателя квартиры Ларисы Долиной
17/12/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
«Металлодетекторы — это точно не панацея»: в Новосибирске учителя и родители оценили безопасность школ
17/12/25 9:00
Общество
Экс-директор генподрядчика «Аквамира» в Новосибирске стал кредитором «ВДТ Строй»
16/12/25 18:00
Бизнес
Расходы на новогодние подарки сократили новосибирцы
16/12/25 17:00
Общество
«Иначе диплом аннулируется»: обязательную отработку предлагают ввести для аграриев и учителей
16/12/25 16:00
Власть Образование Общество
На месте долгостроя в Новосибирске построят офисно-выставочный центр со шпилем
16/12/25 15:30
Недвижимость
«Право первой очереди»: в Новосибирске прописали поддержку бизнеса в рамках ЭКГ-рейтинга
16/12/25 15:00
Бизнес Власть
В Госдуме сообщили о праве жильцов на перерасчет платы за ЖКХ
16/12/25 14:00
Общество
В Новосибирске корректируют движение транспорта после ввода моста через Обь
16/12/25 13:06
Власть
Уют мегаполиса: ГК «Расцветай» представляет новый проект в Калининском районе
16/12/25 13:05
Недвижимость
Стало известно на каких лыжных курортах выгоднее всего отдыхать новосибирцам
16/12/25 13:00
Туризм
Новосибирский депутат выдвинул новые законы в защиту покупателей ИЖС
16/12/25 12:30
Власть Недвижимость Общество
«Не новогоднее настроение»: масочный режим рекомендовали ввести в магазинах и ресторанах Новосибирска
16/12/25 12:00
Бизнес Общество
Новосибирский психолог объяснила, поможет ли сокращённый рабочий день от выгорания
16/12/25 11:30
Общество
Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей
16/12/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Название для четвертого моста Новосибирска предложила Группа «ВИС»
16/12/25 10:00
Город Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять