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За четыре месяца сибиряки оставили более 100 млн «на чай» через сервис от Сбера

  • 04/12/2024, 11:20
За четыре месяца сибиряки оставили более 100 млн «на чай» через сервис от Сбера
При этом средняя сумма чаевых в Сибири превышает общероссийский показатель и составляет 432 рубля

Сервис СберЧаевые приобретает всё большую популярность в сфере HoReCa в Сибири — за последние четыре месяца клиенты оставили более 100 миллионов рублей. Красноярский край уверенно занимает первое место по сумме чаевых за этот период, составившей свыше 30 миллионов рублей. Жители Новосибирской области выразили благодарность за качественное обслуживание, оставив более 27 миллионов рублей.

Средняя сумма чаевых в Сибири превышает общероссийский показатель и составляет 432 рубля. В четвёртом квартале был зафиксирован рекорд — 25 тысяч рублей, оставленных за один раз. Одна из сибирских гастрономических команд сумела собрать свыше 850 тысяч рублей за месяц в виде благодарностей от клиентов.

По информации аналитиков, более 2,5 тысяч партнеров уже используют данный сервис в Сибири. Кроме кафе и ресторанов, его внедряют в салонах красоты, службах доставки, отелях, а также в такси, автосервисах, цветочных магазинах и спортивных клубах.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка, отметил, что Сбер активно развивает технологии бесконтактной оплаты.

— Главное для нас — сделать путь клиента комфортным и простым. Достаточно отсканировать QR-код и выбрать перевод через SberPay или СБП без использования карты, и деньги мгновенно поступят на счёт, — добавил эксперт.

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Фото: ru.freepik.com/Автор: pressfoto 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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