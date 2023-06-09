Стали известны подробности чудовищной трагедии в Египте, где акула растерзала молодого россиянина

Отец погибшего рассказал Telegram-каналу «112» о том, что случилось:

— Сегодня мы пошли на пляж, отдохнуть. На сына напала акула, это все случилось за секунды. Это абсолютное нелепое стечение обстоятельств, потому что это безопасный пляж. Вокруг корабли и яхты. Там никогда такого не было. Обычно они нападают на диких пляжах. Это именно просто какой-то злой рок…

Мужчина добавил, что рядом с сыном не было никого, только мимо плыли туристы, однако помочь они уже не могли.

— А какую помощь окажешь? Эта мясорубка случилась за 20 секунд, его просто утащили под воду…

После кремации прах погибшего перевезут в Россию.

В настоящее время в соцсетях вовсю публикуются кадры поимки тигровой акулы, убившей 23-летнего Владимира Попова.

В свою очередь, городские власти распорядились временно закрыть все местные пляжи из-за угрозы новых атак.

Ранее редакция сообщала, что 14-летний подросток облил сверстника бензином и поджёг его.