Стало известно об увеличении числа погибших при стрельбе в ижевской школе

В результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске, которую устроил ее выпускник Артем Казанцев, погибли 15 человек. Из них 11 детей.

Об увеличении числа погибших «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Уточняется, что 22 школьника и двое взрослых в ходе инцидента были ранены.

Как сообщалось ранее, нападавший свел счеты с жизнью. Разрешения на оружие он не имел.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР.

Напомним, сообщение о том, что в школе № 88 Ижевска стреляют, поступило в 9:46 26 сентября. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил уголовное дело передать в центральный аппарат. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии, раненые были доставлены в медучреждения, им оказывают помощь.

Как сообщали в пресс-службе МЧС России, самолет Ил-76 МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский, чтобы эвакуировать пострадавших. Отмечалось, что борт оборудован медицинскими модулями для перевозки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Пострадавших на борту самолета ждали медработники отряда Центроспас МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС, врачи Минздрава.

В Удмурдской респкблике с 26 по 29 сентября объявлен траур.