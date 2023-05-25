Старшеклассника, напавшего с ножом на девочку во время школьной линейки, поместили в СИЗО

В Волгоградской области посадил под двухмесячный арест 17-летнего школьника, который напал с ножом на свою ровесницу во время торжественной линейки, посвященной последнему звонку, передает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону.

— В рамках расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СУ СК по Волгоградской области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — уточнила старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Дарья Буянова.

По словам эксперта, фигуранта дела проверят на вменяемость.

— Устанавливаются мотивы школьника. В ближайшее время <…> будет предъявлено обвинение. Кроме того, назначено проведение судебно-психиатрической экспертизы, — добавила специалист.

В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что 17-летний ученик 11 класса во время торжественной линейки достал раскладной нож, которым нанес поверхностное ранение шеи одноклассницы.

От дальнейших действий его остановили школьники и сотрудники учреждения. Пострадавшей оказали необходимую медпомощь. В настоящее время ее жизнь и здоровье в безопасности.

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