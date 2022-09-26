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Стрельба в Ижевской школе: погибли 13 человек

  • 26/09/2022, 17:04
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Стрельба в Ижевской школе
Из них семеро детей.

Количество погибших в школе №88 города Ижевска от рук преступника, вооруженного двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны, достигло 13 человек. Из них семеро детей.

Ранения получил 21 человек, в том числе 14 детей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

— По предварительным данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шесть взрослых и семь несовершеннолетних. Ранены 14 детей и семь взрослых, — уточнили в СК.

В пресс-службе МВД региона также сообщали, что найдено тело мужчины, устроившего стрельбу, он покончил с собой.

— Полицейскими обнаружено тело мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой, — сообщили в ведомстве. В СК эту информацию подтвердили.

Школа №88 находится на улице Пушкинской в Ижевске, рассчитана на 982 ученика, в ней работают 80 учителей, сообщается на сайте образовательного учреждения.

Ранее аналогичный случай произошел в Казани. 11 мая 2021 года Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, в результате которой погибли девять человек. В сентябре 2021 года 18-летний студент Пермского государственного университета (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров открыл в вузе стрельбу,  в результате которой погибли шесть человек, пострадали 28. Стрелявшего задержали и обезвредили.

Фото: скрин видео с сайта агентства ТАСС

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Регионы: Ижевск

Теги : школа стрельба в школе Ижевска дети


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