Студентка из Москвы понюхала духи и попала в психиатрическую больницу

Месяц назад москвичка, стоя в пробке, познакомилась с мужчиной, который, получив отказ в просьбе дать номер телефона, подарил ей духи Fa le fleur narcotique NRCTQ. Девушка не стала их использовать сразу и понюхала лишь 8 марта, пишет ФАН, ссылаясь на сообщение РЕН ТВ.

После того, как изменения в ее поведении заметили родственники, они вызвали врачей.

В течение недели девушка пробыла под наблюдением специалистов в психиатрической больнице, где так и не удалось выяснить причины возникших изменений в ее поведении.

По словам источника РЕН ТВ, мать девушки настаивает на том, что симптомы проявились только после того, как ее дочь почувствовала аромат.

В настоящее время родные пострадавшей написали заявление в полицию и настаивают на анализе духов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы получают сообщения о ядовитых духах.

Фото: freepik.com