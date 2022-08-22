Суд взыскал 40 тысяч в пользу бердчанки, которая получила травмы на территории «Park Remix»

Анастасия Буславская обратилась в Бердский городской суд с иском к ООО «Судоходная компания «Норд-Вест», в котором указала, что в августе прошлого года на территории открытого бассейна «Park Remix» в Бердске из-за наличия дефектов в покрытии площадки она споткнулась и упала, получив травмы нижних конечностей.

Поскольку на территории парка отсутствовал медицинский персонал, первая медицинская помощь ей оказана не была.

— В результате истец находилась длительное время на стационарном и амбулаторном лечении, за свой счёт приобрела костыли и расходные материалы для проведения оперативного лечения, испытала нравственные и физические страдания от перенесённой боли из-за переломов и проведенного оперативного вмешательства, — сообщили в пресс-службе суда.

Бердский городской суд Новосибирской области исковые требования истца Анастасии Буславской удовлетворил частично: с ООО «Судоходная компания «Норд-Вест» в пользу Буславской взыскано 40 890 рублей в счёт возмещения вреда здоровью, а также 150 000 рублей в счёт компенсации морального вреда, уточнили в пресс-службе ведомства.

Решение суда не вступило в законную силу.