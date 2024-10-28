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Светлый — благоустройство и комфорт в каждый дом

  • 28/10/2024, 13:28
Светлый — благоустройство и комфорт в каждый дом
Благоустройство территорий и развитие внутриквартальной инфраструктуры в жилых районах становится для застройщиков ключом к сердцам покупателей.

Застройщики пытаются удовлетворить запросы покупателей, а благоустройство является одним из признаков, по которому формируется впечатление о территории. Редакция встретилась с советником председателя правления по стратегическому развитию СФО «Основа» Еленой Сазоновой и задала несколько вопросов о благоустройстве жилых комплексов.

Светлый — благоустройство и комфорт в каждый дом— В настоящее время большое влияние на критерии выбора оказывает финансовый вопрос: жилье значительно выросло в цене, поэтому люди прагматично подходят к покупке недвижимости, — отмечает она.

Собеседница редакции подчеркнула, что, как правило, новосибирцы изначально понимают, какое жилье им нужно, для каких целей, инвестиция это или метры для жизни. Выбирая квартиру для жизни, они делают акцент на местоположении будущего имущества, цене и эргономичной планировке.

— Рынок строительства жилой недвижимости — высококонкурентная отрасль. Застройщики смотрят друг на друга, учатся, перенимают опыт и какие-то детали, а также используют все более качественные решения в архитектуре, дизайне и благоустройстве в борьбе за своего покупателя. И покупатель выигрывает от этого. Люди сейчас очень внимательно выбирают квадратные метры для жизни, будь то уютная квартира в доме или просторный таунхаус. Если застройщик в каких-то вопросах отстает от своих конкурентов, то вряд ли он добьется больших успехов: сейчас клиент делает выбор осознанно, — подчеркивает эксперт.

Светлый — благоустройство и комфорт в каждый дом

По словам Елены Сазоновой, речь идет не только о квартирографии и отделке фасадов. Большое внимание уделяется также благоустройству и озеленению территории.

— Для нас благоустройство — это в первую очередь комфорт проживания. Причем комфорт проживания не только у себя в стенах дома или квартиры, но и внутри самого жилого района. Все кварталы жилого района Светлый («Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный», а также новые проекты «Ясный сад» и «Русские сезоны») проектируются и строятся с учетом основных наших клиентов — семейных пар. Люди обращают внимание на все: находятся ли в шаговой доступности объекты социальной и бытовой инфраструктуры, есть ли общественный транспорт, парковки, площадки для выгула животных и так далее. Для одних гиперважна закрытая территория, для других — наличие локаций для детей разных возрастов и возможность пользоваться ими круглый год, — перечисляет она.

Светлый — благоустройство и комфорт в каждый дом

По словам Елены Сазоновой, любой проект жилой застройки должен быть продуман и логичен, а пространство — органично вписываться в общую концепцию. Эксперт подчеркнула, что благоустройство всех кварталов жилого района Светлый закладывается параллельно архитектурной составляющей: определяется высотность зданий, планировка, фасады, а сам проект наполняется идеологией.

Светлый является одним из ярких примеров комплексного развития пригородной зоны Новосибирска. Он похож на мини-город, в котором есть все необходимое для жизни и отдыха. Здесь проживают более 12 тысяч человек. Во всех кварталах жилого района застройщик прежде всего ориентируется на людей. В каждом из них забота и внимание к жителям проявляются через детали.

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— Большинство застройщиков в Новосибирске весьма ограничены в территориях. Нам в этом отношении повезло, территории для благоустройства в достатке. Поэтому мы можем себе позволить реализовывать масштабные и интересные проекты. Например, несколько лет назад мы открыли «Мемориальный комплекс благодарности предкам», который стал культурной ценностью, местом притяжения,  достопримечательностью не только жилого района Светлый. Он является визитной карточкой всего Мошковского района. В каждый его элемент вложен глубокий смысл. Мемориал — дань памяти предыдущим поколениям людей, благодаря которым мы сегодня можем создавать новую, светлую жизнь вокруг себя, — говорит Елена Сазонова.

Светлый — благоустройство и комфорт в каждый дом

По ее словам, благоустроенные для прогулок территории, оборудованные для активного и пассивного отдыха площадки, уютные скверы и беседки на территории жилого района тоже создают дополнительный комфорт и являются точками притяжения для жителей Светлого.

Собеседница редакции подчеркивает:  компания-застройщик проводит среди жителей кварталов опросы, по результатам которых выделяет новые проекты на реализацию.

— Опросы наших жителей показали, что людям очень хочется, чтобы мы построили велодорожку, которая будет проходить по всему зеленому каркасу Светлого, а не располагаться в отдельно взятом квартале. Населению ее не хватает для того, чтобы можно было активно отдыхать, заниматься спортом, бегать, кататься на велосипеде. Мы не предусматривали такого решения проектом, но сейчас вносим изменения в план для реализации задумки, — делится планами Елена Сазонова.

Еще одним проектом, который планируется воплотить в жизнь по пожеланиям жителей Светлого, — строительство спортивного комплекса.

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— Мы не замахивались на такой объект, как спортивный комплекс, поскольку застройщик не может построить абсолютно всю социальную и бытовую инфраструктуру, нужную людям. Это не наша стезя, мы строим жилье. Но СФО «Основа» — застройщик, который идет особняком, выделяется и предлагает решения для развития социальной и бытовой инфраструктуры совместно с администрацией Мошковского района.  Мы создали жилой район Светлый, который разросся до мини-города, и его развитие не остановить. Нам повезло, нас поддерживают во многих начинаниях. Мы будем совместно продвигать идею строительства спортивного комплекса. Надеюсь, что мечты сбываются, — резюмирует она.

Светлый — благоустройство и комфорт в каждый дом

Генплан

Жилой район Светлый 

VK

Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал») ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).

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Фотографии предоставлены рекламодателем. Автор фото: Роман Барников

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новоосибирска недвижимость надежный застройщик квартиры от застройщика


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