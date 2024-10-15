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Своё дело в любом возрасте — Сбер рассказал в каком возрасте сибиряки чаще всего становятся самозанятыми

  • 15/10/2024, 13:39
Своё дело в любом возрасте - Сбер рассказал в каком возрасте сибиряки чаще всего становятся самозанятыми
Каждому третьему, оформившему самозанятость в Сибири, от 35 до 45 лет, еще четверть официальных самозанятых в возрасте от 25 до 35 лет.

Такие данные приводит Сбербанк на основе информации о числе пользователей сервиса «Своё дело», с помощью которого можно стать официальным самозанятым за пару кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Самозанятость – легкий и удобный способ попробовать себя в качестве предпринимателя, своеобразный «тест-драйв» бизнеса, а также отличная возможность для подработки.

Основные преимущества:

  • полностью онлайн-регистрация в качестве самозанятого — плательщика налога на профессиональный доход (НПД), не надо посещать налоговую или банк,
  • нет налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности,
  • отсутствуют обязательные взносы и платежи в фонды для физических лиц на НПД,
  • низкие ставки налога (4 – 6%),
  • широкий спектр видов деятельности (около 150 отраслей), доступных на НПД.

В том числе по этим причинам данный налоговый режим использует молодежь – около 15% самозанятых Сибири находятся в возрасте от 18 до 25 лет.

Примерно такая же доля у граждан возраста 45-55 лет. Доля предпенсионеров и пенсионеров (55+) – почти 9% самозанятых сибиряков. Меньше всего с таким статусом несовершеннолетних сибиряков – 0,6%. Вместе с тем самозанятость уже оформили несколько сотен школьников в регионах Сибири.

При этом в зависимости от региона картина выглядит неоднородной: самая большая доля самозанятых среди молодежи до 25 лет в Томской области (22%), Тыва – единственный регион в Сибири, где большинство самозанятых (больше 40%) приходится на возрастную группу 25 – 35 лет.

В абсолютных величинах больше всего самозанятых в Новосибирской области, Красноярском крае, Алтайском крае, Кузбассе и Омской области.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Своё дело» — удобный и бесплатный сервис от Сбера, который позволяет не только зарегистрироваться официальным самозанятым, но и помогает вести статистику доходов и расходов, создавать и отправлять клиентам онлайн-чеки, создавать счета на оплату, оплачивать налог, получать справки – все под рукой в привычном приложении Сбербанк Онлайн».

Подключить сервис можно в приложении Сбербанк Онлайн или в офисах банка. Узнать подробнее можно на сайте Сбера.

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Источник фото: Freepik.com / Автор — freepik

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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