Своё дело в любом возрасте — Сбер рассказал в каком возрасте сибиряки чаще всего становятся самозанятыми

Такие данные приводит Сбербанк на основе информации о числе пользователей сервиса «Своё дело», с помощью которого можно стать официальным самозанятым за пару кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Самозанятость – легкий и удобный способ попробовать себя в качестве предпринимателя, своеобразный «тест-драйв» бизнеса, а также отличная возможность для подработки.

Основные преимущества:

полностью онлайн-регистрация в качестве самозанятого — плательщика налога на профессиональный доход (НПД), не надо посещать налоговую или банк,

нет налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности,

отсутствуют обязательные взносы и платежи в фонды для физических лиц на НПД,

низкие ставки налога (4 – 6%),

широкий спектр видов деятельности (около 150 отраслей), доступных на НПД.

В том числе по этим причинам данный налоговый режим использует молодежь – около 15% самозанятых Сибири находятся в возрасте от 18 до 25 лет.

Примерно такая же доля у граждан возраста 45-55 лет. Доля предпенсионеров и пенсионеров (55+) – почти 9% самозанятых сибиряков. Меньше всего с таким статусом несовершеннолетних сибиряков – 0,6%. Вместе с тем самозанятость уже оформили несколько сотен школьников в регионах Сибири.

При этом в зависимости от региона картина выглядит неоднородной: самая большая доля самозанятых среди молодежи до 25 лет в Томской области (22%), Тыва – единственный регион в Сибири, где большинство самозанятых (больше 40%) приходится на возрастную группу 25 – 35 лет.

В абсолютных величинах больше всего самозанятых в Новосибирской области, Красноярском крае, Алтайском крае, Кузбассе и Омской области.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Своё дело» — удобный и бесплатный сервис от Сбера, который позволяет не только зарегистрироваться официальным самозанятым, но и помогает вести статистику доходов и расходов, создавать и отправлять клиентам онлайн-чеки, создавать счета на оплату, оплачивать налог, получать справки – все под рукой в привычном приложении Сбербанк Онлайн».

Подключить сервис можно в приложении Сбербанк Онлайн или в офисах банка. Узнать подробнее можно на сайте Сбера.