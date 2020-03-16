Сюжетный диапазон выставки широкий — все контексты понятия «любовь».

— Хотел бы поставить вопрос о работе службы по отлову беспризорных животных. Хоть и говорят у нас, что ситуация меняется к лучшему, но у меня на округе она к лучшему не меняется. У нас по улицам бегают огромные стаи бродячих собак, нападают на домашних животных, людей. Последний случай — нападение на 10-летнюю девочку. Некоторые очевидцы собак убивают сразу на месте. Но факт в том, что таких собак много, они нападают, люди боятся ходить по улицам. Вся эта псевдозабота о беспризорных животных приводит к тому, что жители начинают от животных обороняться, кто-то пускает в ход камни, палки. Это не только у меня на округе. Говорят, что и в других районах аналогичная ситуация, к примеру, в Дзержинском районе в частном секторе.

Я не выступаю против животных, тем более не говорю о том, чтобы их истреблять. У меня всегда были собаки, кошки. Здесь ситуация в другом. Нужно просто навести порядок, чтобы не было желания у жителей самим этот порядок наводить. А при бездействии местной власти жители сами начинают себя защищать, своих детей. Это неправильно. Нужно каким-то образом принимать меры, в том числе предусматривать это при формировании и исполнении бюджета. Нужно подробнейшим образом рассмотреть, изучить ситуацию, действительно изменить ее в лучшую сторону, чтобы максимально обезопасить жителей города от беспризорных животных.

Подготовлено по материалам выступления депутата на комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска