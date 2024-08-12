«Тайм Парк»: апартаменты на Красном проспекте от 16 527 рублей в месяц*

Апарт-комплекс расположен на Красном проспекте, в шаговой доступности от двух станций метро: Заельцовской и Гагаринской. Это центр Новосибирска — административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

Месторасположение — одна из главных составляющих высокого инвестиционного потенциала апарт-комплекса «Тайм Парк». Гостям и жителям будет удобно жить в темпе мегаполиса, не тратя лишнее время на дорогу и имея доступ к нужным сервисам. Приобретение апартаментов в проекте ГК «Расцветай» можно рассмотреть в качестве инструмента сохранения денег. Специфика локации этому способствует: здесь удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток тем, кто в Новосибирске проездом либо в командировке.

— Комплекс ГК «Расцветай» спроектирован по принципу «все под рукой». Для тех, кто максимально комфортно хочет организовать свою жизнь и ценит время, «Тайм Парк» — идеальный вариант. Объект окружен всем необходимым для динамичной современной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом — спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, — уточнили в пресс-службе компании.

Рядом с апарт-комплексом «Тайм Парк» — зеленый массив нового экопарка, благодаря которому проект ГК «Расцветай» балансирует между высоким темпом жизни центра столицы Сибири и уютной зеленой зоной. Недалеко расположена одна из достопримечательностей столицы Сибири — Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, дендропарк, а также два вуза: Новосибирский государственный медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

ООО СЗ «Янтарь». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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