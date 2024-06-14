«Тайм Парк Апартаменты»: недвижимость на Красном проспекте от 4,9 млн* рублей

Апарт-комплекс расположен на Красном проспекте в шаговой доступности от двух станций метро: «Заельцовской» и «Гагаринской». Это центр Новосибирска — административный, культурный, деловой, с уже сложившейся коммерческой, социальной и транспортной инфраструктурой.

Месторасположение — одна из главных составляющих высокого инвестиционного потенциала «Тайм Парк Апартаменты». Гостям и жителям комплекса будет удобно жить в темпе мегаполиса, не тратя лишнее время на дорогу и имея доступ к нужным сервисам.

— Комплекс ГК «Расцветай» спроектирован по принципу «все под рукой». Для тех, кто хочет максимально комфортно организовать свою жизнь и ценит время, «Тайм Парк Апартаменты» — идеальный вариант. Объект окружен всем необходимым для современной динамичной жизни: территория комплекса, переходящая в парк, рядом — спортивные клубы, торговые центры, медучреждения, кафе, — уточнили в пресс-службе компании.

Рядом с «Тайм Парк Апартаменты» — зеленый массив нового экопарка, благодаря которому проект ГК «Расцветай» балансирует между высоким темпом жизни центра столицы Сибири и уютной зеленой зоной. Неподалеку расположена одна из главных достопримечательностей города — Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило, рядом с ним — дендропарк, а также два вуза: Новосибирский государственный медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

Приобретение апартаментов в проекте ГК «Расцветай» можно рассмотреть в качестве инструмента для сохранения денег. Специфика локации этому способствует: здесь удобно арендовать жилье на длительный срок или останавливаться на несколько суток тем, кто в Новосибирске проездом или командировке.

— Повышенный спрос в этом секторе фактически коммерческой недвижимости обусловлен в столице Сибири большим интересом арендаторов к отдельно построенным комплексам апартаментов и высоким ростом цены продажи сразу после ввода, — рассказывает в своем телеграм-канале независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — А также хорошей локацией проектов и ожиданием прибыльного «ленивого бизнеса», обещанного управляющими компаниями.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

Застройщик ООО СЗ «Янтарь». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

*Цена действительна на момент публикации.