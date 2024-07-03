«Тайм Парк» на Красном проспекте: преимущество жить в центре

Одна из модных локаций на Красном проспекте — район вблизи площади Калинина. Здесь самые известные в городе зеленые зоны: Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, парк культуры и отдыха Заельцовский, Дендрологический парк, популярные спортивные и развлекательные центры, вузы. Недвижимость в этом месте востребована: за прошлый год рост стоимости резиденций на Красном проспекте превысил инфляцию, и эта ситуация традиционна.

Напротив, «Ройял парка» в пяти минутах от станции метро «Заельцовская» возводят один из ярких проектов центра — 25-этажный комплекс апартаментов «Тайм Парк».

«Тайм Парк» — многофункциональный объект. Это больше, чем просто жилье — комплекс из трех преимуществ. Первое — локация. Второе — набор сервисов: ресепшен-менеджер, лобби, кофейня, магазин, салон красоты, все это будет доступно жителям комплекса на расстоянии вытянутой руки — по кнопке лифта. Третье преимущество — разумная цена, которая делает приобретение апартаментов в комплексе очень выгодной покупкой.

Как сообщает «РБК-Новосибирск», по данным ЦИАН, средняя цена квартир на Красном проспекте — 157 тысяч рублей за кв.м. Недвижимость в проектах вблизи площади Калинина, по данным «РБК Новосибирск», стоит в среднем 204 тысячи рублей за кв.м. Стоимость «квадрата» в «Тайм Парке» — от 142 тысяч рублей, то есть за ту же сумму можно позволить себе более просторную резиденцию с дополнительными опциями. Например, просторный лот 46 кв.м, квартира, удобная для проживания молодой семьи или сдачи в аренду, плюс паркинг и кладовая будут стоить 7,95 млн рублей*.

Недвижимость в центре — это верная капитализация стоимости актива, цена объекта здесь традиционно растет выше, чем темпы инфляции. Лоты в «Тайм Парке» удобно сдавать, для этого застройщик ГК «Расцветай» заключил договор с гостиничным оператором «Гостиниц.NET». Управляющая компания возьмет на себя ремонт и укомплектование лота, поиск постояльцев, рекламу, уборку, сервис и текущий ремонт. Такие объекты ценятся у туристов выше, чем квартиры в этой локации, они удобнее гостиниц: в каждом номере есть кухонная зона и стиральная машина, что гарантирует удобство и приватность.

— Среди тех, кто приобрел апартаменты в проекте «Тайм Парк», много инвесторов, — подтверждают в ГК «Расцветай». — Покупают для сдачи, для последующей перепродажи. Еще один популярный тип инвестиций — квартира для студента. Родители заранее приобретают недвижимость, не выбрасывая впустую средства на аренду квартиры в течение пяти лет, а вкладывая в будущее ребенка. *Стоимость указана на момент публикации

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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