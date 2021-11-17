Таможенники выявили факт уклонения от уплаты таможенных платежей при экспорте томского леса в Китай

Занижение стоимости экспортируемой древесины для уклонения уплаты от таможенных платежей выявили кемеровские таможенники в результате проведенной аналитической работы, сообщает пресс-служба ведомства.

— В рамках внешнеторгового контракта на поставку древесины, заключенного томским предпринимателем с контрагентом из Китая, в январе-феврале текущего года железнодорожным транспортом за рубеж было отгружено 3200 кубических метров леса ценных пород – «лиственницы сибирской» на сумму около 250 тыс. долларов. Общая стоимость контракта должна была составить 11 млн долларов США, — говорится в сообщении.

При этом заявленная цена кубометра древесины была слишком низкой: вырученные средства не смогли бы покрыть стоимость транспортировки товара даже до границы с Китаем в Забайкальске.

— Экономически невыгодная сделка привлекла внимание таможенников и послужила поводом для проверки предпринимателя, – пояснила Юлия Лушникова, начальник отдела проверки деятельности лиц № 2 службы Кемеровской таможни по Томской области.

В Кемеровской таможне отметили, что всего за 9 месяцев 2021 года служба провела 25 форм таможенного контроля. По их итогам доначислено таможенных платежей и наложено штрафов на сумму около 75 млн рублей.