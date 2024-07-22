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Tele2 вывела таргетированные SMS-рассылки на новый уровень

  • 22/07/2024, 14:00
Tele2 вывела таргетированные SMS-рассылки на новый уровень
Мобильный оператор Tele2 расширил функционал услуги «SMS Target», которая позволяет совершать целевые рекламные рассылки, используя обезличенные данные.

Теперь клиенты оператора могут создавать еще более персонализированные выборки благодаря подключению «истории» клиентов. Сформировать подходящую аудиторию рассылки помогут данные о посещении сайтов (клиент уже интересовался похожим товаром или услугой), получении сообщений (клиент уже получал SMS от компании, предлагающей подобные товары или услуги), совершенным звонкам (клиенту звонили из компаний, предлагающих определенную категорию товаров или услуг).

Таргетированные рассылки с помощью SMS в последние годы стали очень востребованными на рынке. Эффективные инструменты предлагают операторы мобильной связи, которым доступен огромный объем обезличенной информации о клиентах. Абонентская база Tele2 включает более 48 млн человек по всей России. В распоряжении компании – более 120 параметров для сегментации аудитории, в том числе пол, возраст, место жительства, интересы.

Как работает «умная» рассылка? Представим, что владельцу фитнес-центра нужно привлечь новых клиентов. С помощью услуги «SMS Target» можно разослать рекламные сообщения только тем людям, кто с большой долей вероятности заинтересуется предложением. Выборка может выглядеть так: возраст – 25-60 лет, интересы – спорт и фитнес, место жительства и/или работы – в пределах 2 км от фитнес-центра, опция «Target Pro» дополнительно поможет определить тех, кто посещал сайты с похожими предложениями.

Чтобы можно было заранее рассчитать расходы на «умную» SMS-рассылку, Tele2 запустила онлайн-калькулятор. Для прогнозирования бюджета достаточно выбрать оптимальное количество SMS и указать параметры целевой аудитории.

«У нас большой опыт проведения эффективных таргетированных рассылок для бизнеса на основе сформированной Big Data обезличенной базы данных. Например, однажды мы помогали найти людей, имеющих домашних животных и интересующихся поездками за границу. Заказчику требовалось привлечь именно таких клиентов. Запросы бывают разными и порой неожиданными, но благодаря технологиям больших данных и нашей экспертизе мы постоянно улучшаем сервис рассылок. В Сибири у Tele2 миллионы абонентов, поэтому наши «умные» выборки действительно помогают бизнесу находить своих клиентов», — отметила руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Сибирь» Tele2 Светлана Мороз.

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Фото предоставлено рекламодателем.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : Tele2


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