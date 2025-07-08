Телеканал СТС и Уралсиб построили спортплощадку для ниндзя-спорта в ростовской деревне

Михаил из Барило-Крепинской слободы Ростовской области принял участие в телешоу, чтобы выиграть деньги для своей мамы – она одна воспитывает сына и много работает. А еще у Миши была сокровенная мечта – построить в родной деревне современную площадку для занятий спортом.

Мечта осуществилась благодаря ведущему телешоу «Суперниндзя» и «Суперниндзя. Дети» Василию Артемьеву, которого тронула судьба мальчика. На деньги, полученные при поддержке Уралсиба, в Барило-Крепинской слободе была построена многофункциональная спортивная площадка, а у ребят появилось больше возможностей заниматься спортом. Площадка подходит как новичкам, так и опытным спортсменам, помогает развивать силу, ловкость и выносливость. Препятствия можно перестраивать и комбинировать, чтобы подобрать необходимый уровень сложности в зависимости от возраста и физической подготовки.