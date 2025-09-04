Тихий район рядом с центром: за что новосибирцы любят Кропоткинский жилмассив

Кропоткинский жилмассив пользуется популярностью у семей и молодежи: до метро «Гагаринская» — 15 минут пешком, вблизи — шесть детских садов, четыре школы, два университета, крупные торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты, медицинские центры, поликлиники, аптеки. Из Кропоткинского благодаря близости Ипподромской магистрали и метро удобно добираться практически в любую точку города.

— Кропоткинский — уютный жилмассив, расположенный близко к центру, это практически «вторая линия» от Красного проспекта. Квартиры здесь пользуются спросом, при этом качественного жилья, отвечающего современным требованиям, здесь немного: район застраивался около полувека назад, — рассказывает Павел Браун, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд», отмечая, что квартиры в современных домах всегда более ликвидны благодаря комфортной среде кварталов.

Рядом с Ельцовским парком ГК «Расцветай» возводит квартал «Расцветай на Кропоткина» — три дома на единой огороженной территории, с озелененными дворами-парками, видеонаблюдением и охраной. Фасады зданий отделаны кирпичом теплых тонов, французские балконы добавляют квартирам света и увеличивают пространство комнат.

Из окон «Расцветай на Кропоткина» открываются прекрасные виды на Ельцовский парк и урбанистический пейзаж Новосибирска. До Красного проспекта по прямой меньше километра, при этом дышится здесь легче из-за близости парка.

— Квартал удобен для семей с детьми и молодежи — здесь много возможностей для занятий спортом, прогулок, а близость центра помогает решать все бытовые вопросы быстро, — отмечает Павел Браун.

Планировки в «Расцветай на Кропоткина» удобны для семей с детьми. Одна из самых востребованных — «евротрешка» с кухней-гостиной, с комнатами правильной, практически квадратной формы.

— В этой квартире, несмотря на ее компактность, два санузла, что дает возможность организовать мастер-спальню для родителей, — рассказали в ГК «Расцветай». — В светлой детской — окно и лоджия, а площадь кухни-гостиной более чем в 17 кв. м достаточна, чтобы не только организовать полноценную зону для приготовления пищи, но и собираться всей семьей, принимать гостей.

В квартале можно приобрести не только квартиру, но и паркинг, келлер (кладовку) для хранения сезонных вещей. Холлы подъездов светлые, с оборудованными колясочными и зонами ожидания.

— Новосибирцам нравится удобная транспортная развязка: можно выехать как на Красный проспект, так и на Ипподромскую, — добавили в пресс-службе ГК «Расцветай». — При этом через сам квартал «Расцветай на Кропоткина» нет сквозного проезда, что обеспечивает приватность и спокойствие жителей. На первых этажах разместятся магазины, кафе, пункты выдачи, аптеки.

