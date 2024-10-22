Тренды рынка недвижимости: в Новосибирске для инвестиций выбирают апартаменты

Остальные планируют жить сами, разместить офис или использовать как жилье для ребенка-студента.

— В целом для людей, выбирающих апартаменты, характерны насмотренность, внимание к мелочам, изучение всех деталей, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — Многие перед покупкой рассматривали разные варианты апарт-комплексов, но выбрали проекты ГК «Расцветай» в силу взвешенности цены и удобства локации, близости метро, нестандартных планировочных решений и гибких условий покупки. В числе ключевых факторов выбора — доверие к застройщику: у некоторых покупателей уже есть недвижимость в проектах ГК «Расцветай».

Росту популярности апартаментов способствует и увеличение запросов на краткосрочную аренду этого типа недвижимости. Увеличение туристического потока стимулирует стабильный спрос на апартаменты. Как сообщает «РБК-Новосибирск», по данным «Островок.ру», в городе каждое второе бронирование приходится на апартаменты и апарт-отели: относительно прошлого года запросы на такое размещение выросли на 27%.

По информации «РБК-Новосибирск», средняя стоимость ночи в апартаментах Новосибирска — от 3,8 до 5 тысяч рублей в зависимости от сезона. При средней загруженности номеров в коллективных средствах размещения в 64% юнит в месяц может принести от 70 до 90 тысяч рублей.

В ГК «Расцветай» есть апарт-комплексы на правом и левом берегах Новосибирска.

Проект «Тайм Парк» ГК «Расцветай» расположен на Красном Проспекте, рядом со станциями метро «Заельцовская» и «Гагаринская». Это многофункциональный комплекс, для резидентов будет доступен набор сервисов: ресепшн-менеджер, лобби, кофейня, магазин, салон красоты. Еще одна значительная характеристика — разумная цена, которая делает приобретение апартаментов в комплексе выгодной покупкой. Средняя цена квартир на Красном проспекте — 210 тысяч рублей за квадратный метр. Недвижимость в проектах вблизи площади Калинина стоит в среднем 204 тысячи рублей за «квадрат».

Стоимость квадратного метра в «Тайм Парке» — 155 тысяч рублей за квадратный метр.

«Лофт.Наука» — апарт-отель на левом берегу. Исторически в этом здании располагался филиал одного из старейших издательств России — «Наука». При реновации девелопер сохранил индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими пятиметровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. В апартаментах пространство делится на два уровня, что позволяет воплотить в жизнь смелые и оригинальные решения, грамотно распланировать пространство.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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