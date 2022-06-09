Тревожные сообщения активно распространяются в родительских чатах омичей

В последнее время заметно участились случаи обращения читателей в редакцию Города55 с информацией, распространяющейся по родительским и школьным чатам, о подготовке к появлению холеры, якобы перепрофилировании омских медучреждений под больных и рекомендации, как не заразиться.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что вся информация о якобы вспышках холеры, которая появлялась в сети, не соответствует действительности. В ведомстве пояснили, что все находится под усиленным контролем и беспокоиться не о чем.

Того же мнения придерживался и внештатный специалист, эпидемиолог министерства здравоохранения Омской области, заведующий кафедрой эпидемиологии Омского медицинского университета Владимир Стасенко.

Он отметил, что единственное, от чего можно подхватить какую-то заразу, — это попить воду из неизвестного источника или искупаться в нем.

По словам юриста Тимура Темиргалиева, все, кто любит делиться непроверенными сведениями на широкую аудиторию даже из благих намерений, потенциально рискуют попасть как минимум под ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. В таком случае придется заплатить штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

— Если с учетом условий, цели и мотивов распространения фейков (например, для провокации паники среди населения или нарушения правопорядка) эти действия сочтут представляющими реальную общественную опасность, то квалификация может наступить по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», в таком случае уже грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо же и вовсе ограничение свободы на срок до 3 лет, — рассказывает юрист.

Кроме того, юрист подчеркнул, если публикация фейков в сети привела к наступлению каких-то более серьезных последствий (дезорганизация объектов жизнеобеспечения или инфраструктуры, причинение вреда здоровью или гибель людей), то наказание будет еще строже — штраф от 100 до 300 тысяч по административной статье, лишение свободы до 5 лет — по уголовной.