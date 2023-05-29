Трехлетний мальчик, оставшись без присмотра, нечаянно убил младшего брата

По данным регионального управления СК РФ, инцидент произошел в Пермском крае.

Следователи сообщили, что, когда трехлетний мальчик остался без присмотра взрослых, он смог поджечь одеяло, на котором лежал семимесячный младенец.

В ведомстве уточнили, что ребенок получил значительные ожоги, после чего был доставлен в больницу. Однако медикам не удалось его спасти, на следующий день мальчик умер.

В настоящее время проводится процессуальная проверка по факту гибели семимесячного ребенка от ожогов, добавили СКР по Пермскому краю.

Также назначены необходимые экспертизы.

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