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Три причины выгоды вложений в квартиры в Крыму

  • 17/07/2025, 13:13
Три причины выгоды вложений в квартиры в Крыму
По данным «ЦИАН.Аналитики», в среднем за два года стоимость новостроек в городах Республики Крым выросла на 36,3%, за год — на 21,1%. Это выше, чем среднероссийские темпы роста (12%).

— В Крыму недвижимость активно приобретают жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Сибири и северных городов, — отмечает Ирина Вонарха, эксперт агентства недвижимости «Жилфонд». — Берут как для сдачи в аренду через передачу актива в управление, так и для собственного проживания. Кто-то живет на два города, бывает, семьи приезжают из материковой России на каникулы и праздники, отправляют на лето родителей с детьми.

— Основная цель вложений в покупку квартиры в Крыму — создание стабильного и долгосрочного семейного капитала, сохранение и приумножения сбережений. Такая недвижимость хорошо сдается в аренду, спрос на крымские курорты только растет, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Мы видим три основных фактора привлекательности вложений в Крым: высокий спрос, рост турпотока и бум популярности вложений в инфраструктуру полуострова.

Три фактора выгоды покупки недвижимости в Крыму

  1. Крым занял пятое место в Национальном рейтинге инвестпривлекательности. В «Корпорации развития» Республики прогнозировали, что Крым имеет все возможности превзойти по популярности Сочи и стать самым привлекательным регионом России для частных инвесторов: в прошлом году объем продаж курортной недвижимости здесь достиг 100 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023-м.
  2. На майские праздники в этом году в Крым приехали рекордные 357,7 тысячи туристов — на 34% больше, чем в 2024 году, и в 1,5 раза выше показателей 2023-го.
  3. В Крыму действует федеральная программа «Крым-2033» — это масштабный план инвестиций в создание мирового курорта, который меняет полуостров. Объем инвестиций до конца 2030 года превысит триллион рублей, и реализуемые проекты напрямую способствуют росту стоимости недвижимости в прилегающих зонах.

В ГК «Расцветай» рассказали о трех проектах, которые, по мнению компании, окажут влияние на рост стоимости квартир в ЖК «Вилла Маяк», построенном новосибирским девелопером в Большой Ялте, у подножия Ай-Петри.

  • Уже в конце этого года в Ялте начинается строительство большого парка развлечений, объем инвестиций превышает 16 млрд рублей. По прогнозам, парк увеличит туристический поток в город на 15%.
  • На плато горы Ай-Петри планируется строительство горнолыжного курорта-кластера, ввод которого запланирован на 2032 год. Такой проект повысит привлекательность жилья поблизости и нивелирует фактор сезонности.
  • Уже к концу следующего года будет завершен капремонт дороги от Симферополя до Ялты со строительством разветвленной сети съездов, который сделает дорогу из аэропорта до Ялты быстрой и комфортной.

Аналитики туриндустрии фиксируют рост спроса не в эконом-сегменте, а в проектах «комфорт плюс» и «премиум» — здесь рост интереса по Крыму, по данным АТОР, опережает Сочи.

ГК «Расцветай»

Живописные виды, свежий морской бриз, лечебный аромат хвои предгорья сделают проживание в ЖК «Вилла Маяк» не только комфортным, но полезным для оздоровления.

— Мы видим интерес к покупке квартир в ЖК «Вилла Маяк» в первую очередь у семейных покупателей, поясняют в пресс-службе девелопера. — Это не только преумножение капитала, но и вклад в ресурсность всей семьи здесь можно отдыхать и оздоравливаться круглый год.

Одна из особенностей курортной недвижимости — большая доля апартаментов, при этом статус нежилого помещения устраивает не всех инвесторов.

— Наш объект имеет статус жилого комплекса, можно взять ипотеку по госпрограммам*, оформить прописку, — поясняют отличия в ГК «Расцветай». — Дома уже сданы, наши специалисты могут провести онлайн-экскурсию и ответить на все вопросы.

villamayak.ru

Застройщик ООО СЗ «Вилла Маяк». Все дома сданы.

*Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми при ставке 6% годовых (полная стоимость кредита рассчитывается от 23,155% до 32,115%) доступна в рамках программ банков-партнеров: ПАО «Сбербанк» (лицензия ЦБ РФ №1481), АО «Альфабанк» (лицензия ЦБ РФ №1326), ВТБ (ПАО) (лицензия ЦБ РФ №1000). Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика на срок 360 месяцев и первоначальном взносе 20,01% от стоимости кредитуемого жилого помещения, ставка 6% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 рублей. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок не достигший возраста семи лет на дату заключения кредитного договора. Предложение ограничено наличием остатка непроданных квартир. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

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Фото предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск Крым

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость в Крыму надежный застройщик квартиры от застройщика


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