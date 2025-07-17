Три причины выгоды вложений в квартиры в Крыму

— В Крыму недвижимость активно приобретают жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Сибири и северных городов, — отмечает Ирина Вонарха, эксперт агентства недвижимости «Жилфонд». — Берут как для сдачи в аренду через передачу актива в управление, так и для собственного проживания. Кто-то живет на два города, бывает, семьи приезжают из материковой России на каникулы и праздники, отправляют на лето родителей с детьми. — Основная цель вложений в покупку квартиры в Крыму — создание стабильного и долгосрочного семейного капитала, сохранение и приумножения сбережений. Такая недвижимость хорошо сдается в аренду, спрос на крымские курорты только растет, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Мы видим три основных фактора привлекательности вложений в Крым: высокий спрос, рост турпотока и бум популярности вложений в инфраструктуру полуострова.

Три фактора выгоды покупки недвижимости в Крыму Крым занял пятое место в Национальном рейтинге инвестпривлекательности. В «Корпорации развития» Республики прогнозировали, что Крым имеет все возможности превзойти по популярности Сочи и стать самым привлекательным регионом России для частных инвесторов: в прошлом году объем продаж курортной недвижимости здесь достиг 100 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023-м. На майские праздники в этом году в Крым приехали рекордные 357,7 тысячи туристов — на 34% больше, чем в 2024 году, и в 1,5 раза выше показателей 2023-го. В Крыму действует федеральная программа «Крым-2033» — это масштабный план инвестиций в создание мирового курорта, который меняет полуостров. Объем инвестиций до конца 2030 года превысит триллион рублей, и реализуемые проекты напрямую способствуют росту стоимости недвижимости в прилегающих зонах.

В ГК «Расцветай» рассказали о трех проектах, которые, по мнению компании, окажут влияние на рост стоимости квартир в ЖК «Вилла Маяк», построенном новосибирским девелопером в Большой Ялте, у подножия Ай-Петри.

Уже в конце этого года в Ялте начинается строительство большого парка развлечений , объем инвестиций превышает 16 млрд рублей. По прогнозам, парк увеличит туристический поток в город на 15%.

, объем инвестиций превышает 16 млрд рублей. По прогнозам, парк увеличит туристический поток в город на 15%. На плато горы Ай-Петри планируется строительство горнолыжного курорта-кластера , ввод которого запланирован на 2032 год. Такой проект повысит привлекательность жилья поблизости и нивелирует фактор сезонности.

, ввод которого запланирован на 2032 год. Такой проект повысит привлекательность жилья поблизости и нивелирует фактор сезонности. Уже к концу следующего года будет завершен капремонт дороги от Симферополя до Ялты со строительством разветвленной сети съездов, который сделает дорогу из аэропорта до Ялты быстрой и комфортной.

Аналитики туриндустрии фиксируют рост спроса не в эконом-сегменте, а в проектах «комфорт плюс» и «премиум» — здесь рост интереса по Крыму, по данным АТОР, опережает Сочи.

— Мы видим интерес к покупке квартир в ЖК «Вилла Маяк» в первую очередь у семейных покупателей, — поясняют в пресс-службе девелопера. — Это не только преумножение капитала, но и вклад в ресурсность всей семьи — здесь можно отдыхать и оздоравливаться круглый год.

Одна из особенностей курортной недвижимости — большая доля апартаментов, при этом статус нежилого помещения устраивает не всех инвесторов.

— Наш объект имеет статус жилого комплекса, можно взять ипотеку по госпрограммам*, оформить прописку, — поясняют отличия в ГК «Расцветай». — Дома уже сданы, наши специалисты могут провести онлайн-экскурсию и ответить на все вопросы.

villamayak.ru

Застройщик ООО СЗ «Вилла Маяк». Все дома сданы.

*Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми при ставке 6% годовых (полная стоимость кредита рассчитывается от 23,155% до 32,115%) доступна в рамках программ банков-партнеров: ПАО «Сбербанк» (лицензия ЦБ РФ №1481), АО «Альфабанк» (лицензия ЦБ РФ №1326), ВТБ (ПАО) (лицензия ЦБ РФ №1000). Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика на срок 360 месяцев и первоначальном взносе 20,01% от стоимости кредитуемого жилого помещения, ставка 6% годовых при условии комплексного страхования по ипотеке с господдержкой для семей с детьми. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 рублей. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок не достигший возраста семи лет на дату заключения кредитного договора. Предложение ограничено наличием остатка непроданных квартир. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.