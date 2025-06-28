Тройку кандидатов от КПРФ определили в реготделении партии в Новосибирске

Список КПРФ на выборах в региональный парламент возглавит зампред Заксобрания Владимир Карпов. В тройку лидеров партийного списка также вошли девелопер Николай Машкарин и зампред комитета по АПК, секретарь обкома Роман Яковлев, об этом первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть сообщил ТАСС в рамках XXX отчетно-выборной конференции.

Всего по партийным спискам в избирательных кампаниях, которые пройдут в области, КПРФ планирует выдвинуть 59 кандидатов, а в горсовет заявиться на 47 из 50 округов.

Владимир Карпов один из самых опытных депутатов Заксобрания Новосибирской области. Работает в региональном парламенте с первого созыва в 1994 году. Роман Яковлев пришел в Заксобрание в шестом созыве, Николай Машкарин — в седьмом.

Напомним, с 20 июня в Новосибирской области официально стартовала избирательная кампания. С 20 июня облизбирком принимает заявления от кандидатов, а сами претенденты теперь могут начинать агитацию и сбор подписей. 14 сентября жителям региона предстоит избрать новый созыв Заксобрания области. В этот же день будет избран и новый созыв горсовета Новосибирска. Выдвижение кандидатов продлится до 23 июля включительно.

В восьмой созыв Законодательного собрания будут избраны 76 депутатов (38 ― в одномандатных округах, 38 — по партийным спискам), в горсовет Новосибирска — 50 (все ― в одномандатных округах).

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.

Предыдущие выборы в региональный парламент седьмого созыва прошли в 2020 году. «Единая Россия набрала 38,15% голосов, КПРФ 16,66%, ЛДПР — 13,61%, партия «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,5%, «Партия пенсионеров» — 5,68%.

Ранее редакция сообщала о том, что заявления в облизбирком подали первые кандидаты в депутаты горсовета Новосибирска.