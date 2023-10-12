«Трудные подростки»: Wink.ru и more.tv сообщают о завершении съемок финального сезона сериала

Видеосервисы Wink («Ростелеком») и more.tv объявляют о завершении съемок и представляют тизер пятого сезона молодежного драматического сериала «Трудные подростки» (18+) — новый сезон станет финальным.

К основному касту проекта присоединились актрисы Дарья Верещагина («Сто лет тому вперед») и Ингрид Олеринская («Ира»). Премьера новых серий молодежного хита состоится эксклюзивно на Wink.ru и more.tv. Производством сериала занимается кинокомпания Prospect Production при поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎) по заказу «НМГ Студии».

В пятом сезоне трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева, который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника? Смогут ли они простить друг друга? Об этом расскажет новый сезон.

За четыре сезона «Трудные подростки» получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году сериал получил более 15 наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Были созданы документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, целью которых стала поддержка подростков в трудных ситуациях.