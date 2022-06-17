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Туристку из Санкт-Петербурга унесло течением у подножия горы Белухи

  • 17/06/2022, 13:20
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Туристку из Санкт-Петербурга унесло течением у подножия горы Белухи
Поисковые мероприятия в пешем порядке затруднительны из-за сложного рельефа местности, на место происшествия направлен вертолёт МИ-8 МЧС России с группой спасателей от Алтайского поисково-спасательного отряда.

16 июня у подножия горы Белуха, на слиянии рек Аккем и Ярлу, упала в воду туристка, переходившая реку по пешеходному переходу, и ее унесло течением.

Пропавшая – жительница Санкт-Петербурга 1976 года рождения. Туристическая группа, в состав которой входила женщина, в МЧС не зарегистрирована, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

— Участники группы сообщили о случившемся и самостоятельно безуспешно искали женщину. Инструкторы турбазы «Высотник» обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю протяженностью 7 километров, поиск результата не дал. Вертолет Ми-8 «Алтайских авиалиний» обследовал русло реки Аккем протяженностью 10 километров, обнаружить пропавшую не удалось, — говорится в сообщении. — На утро 17 июня запланирован вылет вертолета Ми-8 МЧС России с группой спасателей из семи человек от Алтайского поисково-спасательного отряда.

Место происшествия находится в горной, труднодоступной местности. Поисковые мероприятия в пешем порядке затруднительны из-за сложного рельефа местности, маршрут проведения поисковых мероприятий составляет около 40 километров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай, поиск будет проводиться от села Тюнгур Усть-Коксинского района по долине реки Катунь, долине реки Аккем, в районе озера Аккемского,

В настоящее время на водных объектах в районе поисков наблюдается высокий уровень воды. Температура воздуха +18°…+22°С, пасмурно, небольшие осадки в виде дождя.

Спасатели настоятельно рекомендуют туристам тщательно готовиться к походам по горной местности, доверять только квалифицированным организаторам похода, заранее выяснять особенности местности, климатические, географические условия, учитывать состояние своего здоровья и уровень физической подготовки, обязательно регистрироваться на сайте ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Ранее на подъеме к горному алтайскому водопаду умерла туристка из Хабаровска.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай

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Рубрики :

Регионы: Республика Алтай

Теги : туризм происшествие МЧС


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