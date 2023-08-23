У Банка «Левобережный» лучшие краткосрочные вклады в стране

В рейтинге вкладов до 90 дней Банк «Левобережный» занимает 1 место по итогам июля 2023 года.

Банк «Левобережный» традиционно предлагает сибирякам вклады с высокими ставками, чтобы они могли получать стабильный дополнительный доход.

Учитывая среднюю сумму вклада в 400 000 рублей, ежегодно клиенты Банка «Левобережный» получают доход в виде процентов от вклада на сумму больше чем среднемесячные расходы жителя Сибири по данным Росстата за 2022 год, которые составляют 33 172 рубля.

После того как Центральный банк России поднял ключевую ставку до 12 %, Банк «Левобережный» увеличил ставку по вкладу «Капиталъ» до 12 %.

Рейтинг составлен независимым источником, сервисом по поиску банковских предложений Brobank.ru и опирается на данные из отчетности 0409119: «О максимальной доходности по вкладам физлиц». Всего в рейтинге участвовало 69 кредитных организаций России, предлагающих краткосрочные вклады до трех месяцев. Учитывался средний уровень процентов всей продуктовой линейки вкладов.