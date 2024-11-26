У новосибирцев меняются приоритеты при выборе жилья

Зеленым оазисом не только Калининского района, но и новосибирской агломерации постепенно становится микрорайон Пашино. Расположенный всего в двадцати минутах от площади Калинина, он вобрал в себя все преимущества загородной жизни. И даже больше. Среди плюсов, помимо свежего воздуха, наполненного запахами близкого леса, ― очень развитая инфраструктура, в первую очередь ― социальная, что делает это место исключительно благоприятным для жизни. На данный момент в Пашине работают бесплатные кружки на 3500 детей, не бывает очередей в школы, лицей, детские сады.

Жизнь в мегаполисе под защитой леса

Жизнь в мегаполисе — это не всегда запах выхлопных газов, надоедливый гул проносящихся мимо машин и непрерывная суета. Все больше людей понимают это, постепенно смещая ракурс своего внимания на городские окраины. Так, доля покупателей жилья из других районов в Пашине буквально за последние несколько лет выросла с 20 до 70%.

Очевидно, что в Новосибирске наметилась новая тенденция — миграция населения из центральных районов в экологически благоприятные локации. И причин тому немало: от высоких цен на недвижимость до накопившейся усталости новосибирцев от городского темпа жизни. По мере роста таких микрорайонов, как Пашино, у людей возникает очевидный вопрос: зачем отказывать себе в чем-то важном, если можно все совмещать?

История микрорайона неразрывно связана с историей нашей страны. В 1941 году здесь началось строительство оборонного завода и временных бараков для рабочих. А в последующие десятилетия один за другим начали вырастать капитальные дома со школами, детскими садами и больницей. С самого начала, благодаря удачно выбранной локации, проектирование велось с перспективой роста населения. И расчет был сделан верный.

В 1997 году Пашино включили в городскую черту, а в 2000-м микрорайон стал частью Калининского района. Хотя для местных жителей он так и остался тихим и уютным домом, отгороженным от извечной суеты и выхлопных газов зеленой стеной и наполненным запахом леса.

Все составляющие комфортной жизни

Люди, которые родились и выросли в Пашине, не хотят отсюда уезжать. Проникновенная любовь к малой родине формирует здесь крепкие трудовые династии, целые поколения, надежно пустившие корни в эту землю. Местные жители здесь учатся, работают, отдыхают, растят детей и водятся с внуками. Благо, развитая инфраструктура позволяет выстраивать свою жизнь в границах родного микрорайона.

На территории работают сразу несколько крупных предприятий: завод «Искра», деревообрабатывающий комбинат, завод ЖБИ. Помимо производственной сферы, есть много торговых компаний, логистических предприятий, развитая сфера услуг.

Социальной сфере позавидует любой центральный район Новосибирска. Здесь работают шесть муниципальных детских садов и три школы. Известный в городе лицей №81 с математическим уклоном тоже находится в этом микрорайоне. Лицеисты достойно представляют Пашино не только на городском, но и на федеральном уровне. Ребята регулярно занимают призовые места на олимпиадах, участвуют в различных научных конференциях, а также успешно проходят конкурсный отбор на профильные смены в центр «Сириус».

Несмотря на то, что в Пашине никогда не бывает очередей в детский сад, а в школе достаточно мест, план развития микрорайона включает строительство школы на 1500 учеников и двух детсадов ― на 270 мест каждый.

В Пашине есть все необходимое для подрастающего поколения

Сложно поверить, что в камерно-уютном микрорайоне работают бесплатные кружки, рассчитанные на 3500 детей. В том числе и поэтому образовательный сектор микрорайона считается одним из самых сильных в городе. Процент выпускников местных школ, поступивших в престижные вузы, постоянно растет ― и во многом это заслуга Центра внешкольной работы «Пашинский».

На его базе дети и подростки под руководством опытных тренеров занимаются дзюдо, футболом, лыжным спортом, художественной гимнастикой, спортивным туризмом. Здесь есть спорткомплекс, лыжная база, зал бокса, масса уличных площадок.

Творческий потенциал подрастающего поколения развивают в домах культуры ЦВР «Пашинский». Здесь можно найти любое направление и вид деятельности: вокал, хореография, спортивные бальные танцы, рисование, шитье и рукоделие, фотография. И это лишь малая толика представленных здесь кружков и творческих объединений! Как итог — пять образцовых коллективов, воспитанники которых завоевывают награды на российских и международных конкурсах.

Медицинские услуги в шаговой доступности

До ближайшей поликлиники или больницы местные жители могут спокойно добраться пешком. Выезжать за пределы микрорайона к врачу им не приходится. Пашинская система здравоохранения развита не хуже, чем образовательная. Здесь работают городская больница №4, детская и взрослая поликлиники, а также частные медицинские центры.

В планах — строительство МФЦ и обновление коммерческой инфраструктуры

В самое ближайшее время жители микрорайона смогут получать весь спектр документационных услуг в одном месте — в административном здании МФЦ, строительство которого уже на старте. Помимо этого, здесь планируется организовать современный мини-рынок и запустить новые коммерческие помещения для торговых точек.

Из социально значимых объектов в Пашине планируют построить новый дворец культуры и спортивный комплекс с крытым катком, а еще обустроить сквер и зеленые зоны.

Но и добраться до центра Новосибирска отсюда тоже не проблема. Пашино находится буквально в двадцати минутах езды на авто до площади Калинина, а с 15 декабря запускается электричка, которая свяжет микрорайон и железнодорожный вокзал Новосибирска.

Район стал лакомым местом для застройщиков

Чем сильнее притягивает Пашино горожан, тем больше стройплощадок появляются на территории. Создавая все более интересные локации, новосибирские и иногородние домостроители постоянно повышают уровень предоставляемого комфорта. При этом девелоперы стараются сохранить самобытность этого удивительного места, не нарушив его привычного ритма жизни.

Буквально за последние несколько лет здесь выросли такие жилые комплексы, как «Поколение», «Крылья», «Среда». Недавно запущен еще один перспективный проект — дома бизнес-класса «Ермак». Старт продаж этого объекта недвижимости будет объявлен совсем скоро, и здесь главное ― не опоздать, не упустить свой шанс жить в зеленом оазисе посреди кипящего мегаполиса.

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