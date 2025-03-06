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У новосибирцев вырос спрос на готовые квартиры с ремонтом под ключ

  • 06/03/2025, 12:27
У новосибирцев вырос спрос на готовые квартиры с ремонтом под ключ
В Новосибирске растет спрос на сданные новостройки с ремонтом под ключ. Такой вариант обладает всеми преимуществами нового жилья и позволяет въехать в квартиру сразу.

Покупка такого жилья популярна у молодых семей, которым доступны льготные программы. Спрос на готовые квартиры с ремонтом обусловлен возможностью быстрого переезда и преимуществами новостроек: функциональные планировки, благоустроенная, безопасная придомовая территория и развитая социальная инфраструктура внутри квартала. Другой немаловажный и приятный бонус — квартиры в новостройках попадают под действие программ господдержки: семейной и IT-ипотеки.

Лидером по числу проданных квартир в готовых домах в 2024 году стала ГК «Расцветай», констатирует  независимый аналитик недвижимости Новосибирска   Сергей Николаев.

— И сейчас застройщику есть, что предложить желающим купить квартиру в сданном доме, — говорит аналитик.

ГК «Расцветай» предлагает квартиры в сданных домах под любые сценарии жизни и территориальные предпочтения. Если вы хотите жить рядом с метро, престижными школами, знаковыми местами досуга и отдыха, то стоит обратить внимание на «Расцветай на Красном», «Сакуру Парк»: здесь вся развитая инфраструктура столицы Сибири — в шаговой доступности. Квартал «На Игарской» построен по принципу «города в городе»: делать покупки, гулять, играть с детьми и заниматься спортом можно будет прямо на территории квартала.

«Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар» — проекты для тех, кому нравится динамично развивающаяся атмосфера левого берега.  Остановки общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», школы, детские сады, супермаркеты —  все находится в шаговой доступности. Тем, кто предпочитает динамичному ритму мегаполиса размеренную жизнь, подойдут эко-кварталы «На Кедровой» и «Сосновый бор».

ГК «Расцветай» предлагает три варианта отделки: нейтральный, светлый и базовый. Основное отличие — цветовая гамма.

— Классические цвета и природные фактуры — гарантия того, что интерьер квартиры останется актуальным много лет. К тому же такой дизайн универсален: дополненный мебелью и яркими акцентами, текстилем, картинами, — две одинаковые по стилю отделки квартиры будут выглядеть абсолютно по-разному. Квартиры с ремонтом можно приобрести в кварталах «Сосновый бор», «Расцветай на Зорге» и «На Игарской», — рассказали в пресс-службе застройщика.

РасцветайПодробности в офисах продаж ГК «Расцветай» и по телефону:
тел: 8 (383) 255-00-83
гкрасцветай.рф
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Иллюстрации предоставлены рекламодателем.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость в Новосибирске надежный застройщик квартиры от застройщика


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