Учебная Сибирь – профориентационная площадка для выпускников школ

Главное в Сибири событие в сфере образования — Международный форум-выставка «Учебная Сибирь–2025» — это хорошая возможность для учащихся выпускных классов лучше понять себя, познакомиться с профессиями будущего и сделать осознанный шаг в сторону своей карьерной траектории.

Тема выставки 2025: «Просвещение и воспитание: создаём будущее»

Что ждет учащихся 6 – 11 классов? Все, для того, чтобы выбрать будущую профессию!

На площадке выставки

Знакомство с образовательными программами ведущих вузов страны: НГТУ, ТГУ, МФТИ, НГУЭУ, МГИМО МИД России, РАНХиГС, ТУСУР, СГУГиТ, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и других, а также колледжей и техникумов разных направлений.

Профориентационные кластеры — живые экосистемы, объединяющие колледжи, вузы и бизнес:

Колледжи и техникумы показывают прикладные навыки.

Вузы предлагают образовательные программы.

Работодатели рассказывают о карьерных возможностях и необходимых компетенциях.

В деловой программе выставки

Профориентационное тестирование и консультации от центра «Работа России».

НГУЭУ «Карьерный полигон: Тест-драйв будущей профессии»

Знакомство школьников с карьерными траекториями и возможностями НГУЭУ в интерактивном формате.

Знакомство школьников с карьерными траекториями и возможностями НГУЭУ в интерактивном формате. Корпоративный университет НСО. «Карьерные тренды будущего», «Гибкие навыки для успешного построения карьеры».

Лекторий Российского общества «Знание», в рамках которого пройдет 14 мероприятий по темам: финансовая грамотность, карьерное консультирование, исторические квизы и лекции.

Лекция «Не жди 18: как начать строить карьеру прямо сейчас». Как подростки могут официально трудоустроиться, узнать свои права, получить первый профессиональный опыт.

Лекция «Как выбрать свою будущую профессию».

Квиз «Знание. Карьера». Интерактивная командная игра откроет участникам мир карьерных маршрутов.

Тематические зоны, посвященные патриотическому воспитанию, проектной деятельности и инженерному творчеству.

Для родителей — это уникальный шанс лучше понять своего ребёнка, обсудить вопросы воспитания и получить экспертную поддержку.

Мастер-классы о взаимодействии родителя, педагога и образовательного учреждения в создании условий для успеха ребенка.

Лекции профессора социальной психологии и клинической социологии Евгения Руденского о буллинге и уязвимости подростков в цифровой среде.

Пространство диалога: круглые столы от НГТУ по поддержке проектной деятельности, олимпиад и развитию сотрудничества между школами и вузами.

Совместный семейный досуг: кинопоказы фильмов о героизме, воспитании и исторической памяти.

В культурной программе

Кинопоказ «Суворовец. 1944» с обсуждением и встречей с актерами и режиссером фильма.

«Зарядка здоровья» от хоккейного клуба «Сибирские Снайперы» и автограф-сессия.

Познавательные лекции по истории России и общественным ценностям.

Сокращенная версия спектакля Первого театра «Клавдия Шульженко».

Форум-выставка состоится с 23 по 25 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Учебная Сибирь проводится при поддержке министерства образования Новосибирской области, министерства региональной политики Новосибирской области, министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Вход на площадку свободный по предварительной регистрации на сайте.

От школы классный руководитель может оформить коллективную заявку — и вся группа пройдет на мероприятие без очереди на регистрации.

САЙТ

ТЕЛЕГРАМ

ВКОНТАКТЕ

Возрастное ограничение 0+