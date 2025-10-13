Учебная Сибирь – профориентационная площадка для выпускников школ

Главное в Сибири событие в сфере образования — Международный форум-выставка «Учебная Сибирь–2025» — это хорошая возможность для учащихся выпускных классов лучше понять себя, познакомиться с профессиями будущего и сделать осознанный шаг в сторону своей карьерной траектории.
Тема выставки 2025: «Просвещение и воспитание: создаём будущее»
Что ждет учащихся 6 – 11 классов? Все, для того, чтобы выбрать будущую профессию!
На площадке выставки
Знакомство с образовательными программами ведущих вузов страны: НГТУ, ТГУ, МФТИ, НГУЭУ, МГИМО МИД России, РАНХиГС, ТУСУР, СГУГиТ, Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и других, а также колледжей и техникумов разных направлений.
Профориентационные кластеры — живые экосистемы, объединяющие колледжи, вузы и бизнес:
- Колледжи и техникумы показывают прикладные навыки.
- Вузы предлагают образовательные программы.
- Работодатели рассказывают о карьерных возможностях и необходимых компетенциях.
В деловой программе выставки
- Профориентационное тестирование и консультации от центра «Работа России».
- НГУЭУ «Карьерный полигон: Тест-драйв будущей профессии»
Знакомство школьников с карьерными траекториями и возможностями НГУЭУ в интерактивном формате.
- Корпоративный университет НСО. «Карьерные тренды будущего», «Гибкие навыки для успешного построения карьеры».
- Лекторий Российского общества «Знание», в рамках которого пройдет 14 мероприятий по темам: финансовая грамотность, карьерное консультирование, исторические квизы и лекции.
- Лекция «Не жди 18: как начать строить карьеру прямо сейчас». Как подростки могут официально трудоустроиться, узнать свои права, получить первый профессиональный опыт.
- Лекция «Как выбрать свою будущую профессию».
- Квиз «Знание. Карьера». Интерактивная командная игра откроет участникам мир карьерных маршрутов.
- Тематические зоны, посвященные патриотическому воспитанию, проектной деятельности и инженерному творчеству.
Для родителей — это уникальный шанс лучше понять своего ребёнка, обсудить вопросы воспитания и получить экспертную поддержку.
- Мастер-классы о взаимодействии родителя, педагога и образовательного учреждения в создании условий для успеха ребенка.
- Лекции профессора социальной психологии и клинической социологии Евгения Руденского о буллинге и уязвимости подростков в цифровой среде.
- Пространство диалога: круглые столы от НГТУ по поддержке проектной деятельности, олимпиад и развитию сотрудничества между школами и вузами.
- Совместный семейный досуг: кинопоказы фильмов о героизме, воспитании и исторической памяти.
В культурной программе
- Кинопоказ «Суворовец. 1944» с обсуждением и встречей с актерами и режиссером фильма.
- «Зарядка здоровья» от хоккейного клуба «Сибирские Снайперы» и автограф-сессия.
- Познавательные лекции по истории России и общественным ценностям.
- Сокращенная версия спектакля Первого театра «Клавдия Шульженко».
Форум-выставка состоится с 23 по 25 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Учебная Сибирь проводится при поддержке министерства образования Новосибирской области, министерства региональной политики Новосибирской области, министерства труда и социального развития Новосибирской области.
Вход на площадку свободный по предварительной регистрации на сайте.
От школы классный руководитель может оформить коллективную заявку — и вся группа пройдет на мероприятие без очереди на регистрации.
САЙТ
ТЕЛЕГРАМ
ВКОНТАКТЕ
Возрастное ограничение 0+