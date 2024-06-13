Учитель полгода ходила с дырой из носа в рот после стоматолога в Новосибирске

Новосибирский учитель проходила полгода с дырой из носа в рот после похода к стоматологу.

Как сообщает издание Mash Siberia, преподаватель с год назад пришла в больницу для того, чтобы избавиться от больного зуба.

— Через месяц из раны на десне пошёл гной, — передает издание.

Отверстие должны были зашить после операции на зубе. Попытки закрыть отверстие куском щеки оказались безуспешными. После поступило предложение использовать кусок нёба, но преподаватель дала отрицательный ответ.

Шесть месяцев она искала специалиста, который согласился поработать с ее случаем. Такой врач нашелся и избавил девушку от проблемы.

Отмечается, что в это время она не переставала проводить занятия, однако нормально спать, есть и дышать не могла.

В ответ на жалобу Минздрав заявил, что не видит ошибок врача. Сейчас пострадавшая обратилась в правоохранительные органы.

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