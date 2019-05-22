УК промпарков могут получить финансовую помощь

Минэкономразвития НСО извещает о начале приема заявок от управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области на возмещение затрат, связанных с их функционированием, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что прием заявок проводится с 22 мая 2019 года в соответствии с государственной программой «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области на 2015 — 2023 годы», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п.

При подготовке заявок заявителям следует руководствоваться приложением № 13 к постановлению правительства Новосибирской области от 01.04.2015 №126-п Порядком предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области на возмещение управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков затрат, связанных с их функционированием.

Дополнительную информацию о приеме заявок можно получить в управлении инвестиционной политики и территориального развития экономики минэкономразвития НСО.

В Новосибирской области в настоящее время реализуется несколько проектов индустриальных парков. В частности, Промышленно-логистический парк Новосибирской области (2007г), Биотехнопарк «Кольцово» (2010 г.), частный индустриальный парк «Новосиб» (2015 г.) и частный индустриальный парк «Экран» (2016 г.). О планах получить статус индустриальных парков заявили еще несколько предприятий Новосибирска.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга